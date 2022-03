Bullrich: “Cristina siempre aplaudió las piedras contra la Democracia”

La titular del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, criticó a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, por el video que publicó de los destrozos en su despacho del Congreso y la acusó de haber aplaudido siempre "las piedras arrojadas contra la democracia"."¿Otra vez? ¿Otra vez, qué? ¡Si siempre aplaudió las piedras arrojadas contra la democracia! Por eso: tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe...", señaló la ex ministra de Seguridad en su cuenta de Twitter en alusión al video difundido por la presidenta del Senado sobre los daños ocasionados en su despacho durante los incidentes en la movilización contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).La publicación de la ex jefa de Estado hace un recorrido sobre los destrozos que sufrió la oficina debido a las pedradas que lanzaron militantes de Izquierda contra el edificio. Con su voz en off, recordó las críticas del ex presidente Néstor Kirchner al organismo de crédito multilateral: "Hoy como nunca recordé las palabras de Néstor respecto del Fondo Monetario Internacional, cuando decía `siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino´"."Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los Fondos Buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner, y que además construyó con su decisión el Frente de Todos, que permitió derrotar a Mauricio Macri.Paradójicamente o intencionalmente", agregó la ex mandataria.