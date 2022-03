FMI: el oficialismo ya definió cómo será la discusión del acuerdo en el Senado

Tras la victoria en Diputados, el Gobierno Nacional quiere acelerar el tratamiento del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Senado, para tener una sanción antes de que termine la próxima semana. Este viernes, el Senado, que está presidido por la vicepresidenta Cristina Kirchner, convocó para el próximo lunes a la comisión de Presupuesto y Hacienda a las 15.

Al igual que ocurrió en Diputados, irán al Salón Azul el ministro de Economía, Martín Guzmán, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont.

El presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, y Manzur se reunieron a solas este jueves para definir el cronograma de debate.

Los representantes del Poder Ejecutivo explicarán ante los senadores el contenido del proyecto, aunque será diferente a lo que sucedió en la Cámara baja, ya que el texto original se redujo, tal como acordaron oficialistas y opositores el pasado miércoles.

El primer proyecto contenía un segundo artículo con el plan económico del oficialismo, lo que luego se quitó para poder concertar una iniciativa común y facilitar su tratamiento. No estaba previsto por el momento que concurrieran nuevamente los gobernadores al Senado, ni tampoco empresarios, gremialistas y organizaciones sociales, como sí sucedió en Diputados.

La idea es escuchar a los funcionarios el lunes, el martes volver a la comisión para dar dictamen y el miércoles avanzar con la sesión, mientras que si algo se retrasa, pasará para el jueves.

En la Cámara de Senadores, un proyecto que obtiene dictamen debe esperar siete días para poder llegar al recinto, tal cual dice la costumbre. Sin embargo, como existe acuerdo con Juntos por el Cambio, se podrá llegar el texto al recinto el jueves, ya que la oposición colaborará con los dos tercios para habilitar el tratamiento sin esperar los siete días.

Mayans informó que en reuniones con la Vicepresidenta se coincidió en "respetar" las decisiones de los senadores que representan a las provincias.

El jefe de los senadores de PRO, Humberto Schiavoni, dijo que "ha habido muy poca comunicación" y "mucho hermetismo" en estos días sobre la discusión respecto al acuerdo y señaló que cuando quisieron dialogar sobre el tema con sus pares del Frente de Todos han "tenido poco eco".

Schiavoni afirmó que ya tienen mandato de la mesa de Juntos por el Cambio de votar positivamente y precisó que en la comisión de Presupuesto el oficialismo tiene mayoría para "sacar despacho el mismo martes".



EN DIPUTADOS

En una sesión maratónica, la Cámara de Diputados aprobó ayer por la madrugada por amplia mayoría el proyecto de ley que ratifica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y ahora el debate se traslada al Senado presidido por Cristina Kirchner.

Luego de más de trece horas de sesión, la iniciativa que buscaba el Gobierno y para la cual el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, trabajó en la búsqueda de consensos con la oposición, recibió 204 votos positivos, 37 negativos y 11 abstenciones.

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, se ausentó durante toda la sesión pero apareció a último momento en su banca para marcar su voto de rechazo, al igual que lo hicieron compañeros de la agrupación que encabeza y otros diputados del kirchnerismo duro.

En el oficialismo, el grueso del bloque acompañó el acuerdo con el FMI pero hubo 34 legisladores, entre ellos Kirchner, que se repartieron entre rechazos y abstenciones.

Un dato para nada desdeñable que deja la jornada histórica en el Gobierno consiguió en una alianza con Juntos por el Cambio sacar adelante el acuerdo con FMI y evitar el default, fue la importante cantidad de legisladores del Frente de Todos que se rebelaron y acompañaron al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, en el voto "no positivo" al proyecto de ley, ya sea por el rechazo o la abstención. En total, el kirchnerismo duro cosechó 41 votos, de los cuales 28 fueron negativos y 13 fueron las abstenciones. Este hecho le quitó brillo a la media sanción conseguida por el Gobierno.

En términos porcentuales, de los 117 oficialistas que votaron (el número 118 es Sergio Massa que no vota en su condición de presidente de la Cámara baja) solamente el 65% acompañó al Gobierno, pese a los denodados esfuerzos de Massa y del jefe de la bancada, Germán Martínez, por intentar unificar el voto del Frente de Todos.

En Juntos por el Cambio, de los 116 legisladores que tiene su bancada (cuatro del PRO no concurrieron) 111 acompañaron con el voto positivo, es decir, casi el 96% del total (y el 99% si se excluye de la base a los cuatro ausentes).

De los 202 votos positivos totales, Juntos por el Cambio contribuyó con el 55%, mientras que el Frente de Todos (que tiene una bancada ligeramente más numerosa que la principal coalición opositora, aportó apenas el 37%.