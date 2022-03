Fernández participó en la asunción de Boric como presidente de Chile

El ex dirigente estudiantil Gabriel Boric juró este viernes como nuevo presidente de Chile con la promesa de dar un giro a la experiencia neoliberal, impulsar un Estado de bienestar con conciencia ecológica, feminista y capaz de reducir las desigualdades. La ceremonia contó con la participación de presidentes de países de la región, entre ellos el argentino Alberto Fernández, quien invitó al flamante mandatario a visitar la Argentina en abril próximo.

Boric se convirtió a sus 36 años en el presidente más joven de la historia de Chile, sucede al conservador Sebastián Piñera y llega con la promesa de convertir a Chile, donde el 1% de la población posee el 26% de la riqueza, en "la tumba" del neoliberalismo. En día del cambio de mando presidencial también fueron designadas las nuevas autoridades del Congreso de Chile. El Senado de Chile eligió a Álvaro Elizalde (Partido Socialista) para presidir el Senado. Tras la elección, con 35 votos, Elizalde fue el encargado de entregarle la banda presidencial a Boric.

En tanto, la Cámara de Diputados y Diputadas eligió a Raúl Soto (Partido por la Democracia) como nuevo presidente hasta el 21 de octubre de 2022, con 88 votos a favor. Claudia Mix y Alexis Sepúlveda serán vicepresidentes del cuerpo.

Como parte del protocolo de la ceremonia de investidura, el mandatario saliente se quitó la banda presidencial y se la dio al presidente del Senado, quien hizo el traspaso de mando. Saludando con su mano en alta, Boric recibió la banda presidencial.

"Queda investido como nuevo presidente de la República el señor Gabriel Boric Font", cerró Elizalde. "Señor presidente electo juras o prometes desempeñar el cargo de presidente de la república y hacer cumplir la Constitución y las leyes de Chile", dijo ante el mandatario electo. "Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo", respondió Boric.

"Con un gran sentido de responsabilidad", respondió Boric en un breve mensaje a la prensa, consultado sobre cómo se sentía. "Vamos a dar lo mejor de nosotros para estar a la altura de los desafíos que tenemos en nuestro país", dijo el mandatario justo antes de subirse al auto descapotable en el que se trasladó escoltado por granaderos a caballos.

Luego tomó juramento a los ministros: "Estoy profundamente orgulloso de este gabinete, de que sean más mujeres que hombres -y eso es gracias al movimiento feminista. No olvidemos nunca que nos debemos al pueblo de Chile", expresó el mandatario.

Antes de asumir la investidura presidencial, Gabriel Boric recibió a los mandatarios de la región como un gesto para "sostener relaciones diplomáticas fluidas" y "consolidar una visión global y colaborativa" entre todas las naciones del continente.

Los presidentes de República Dominicana, Luis Abinader; Perú, Pedro Castillo; Ecuador, Guillermo Lasso; y Paraguay, Mario Abdo, como también los vicepresidentes de Brasil, Hamilton Mourao, y Honduras, Salvador Nasralla Salum, fueron algunos de los líderes políticos que se reunieron con Boric antes de su asunción como presidente de Chile.

"Consolidar una visión global y colaborativa es fundamental para sostener relaciones diplomáticas fluidas. Hoy nos reunimos con representantes de distintas naciones para avanzar en ese camino. Gracias a todas las autoridades por acompañarnos previo a asumir la presidencia", agradeció Boric, reportó estas declaraciones en Buenos Aires Página/12.



"ES UNA EXPECTATIVA PARA

TODA AMÉRICA LATINA"

El presidente Alberto Fernández mantuvo una audiencia bilateral con el nuevo mandatario chileno, Gabriel Boric, a quien invitó a realizar una visita oficial a la Argentina el próximo 5 de abril. "Lo invité a realizar su primer viaje oficial a Argentina el próximo 5 de abril. Acordamos la reactivación de los mecanismos bilaterales de integración de alto nivel, detenidos por la pandemia", publicó Fernández en su cuenta de la red social Twitter.

Además, el jefe de Estado precisó: "También le ofrecí proveer de gas a su país y nos comprometimos con profundizar la cooperación en DDHH, igualdad de género, juventudes y minorías y en el cuidado del medio ambiente. Tenemos mucho por trabajar juntos".

El posteo de Alberto Fernández fue realizado luego del encuentro bilateral que mantuvo con el flamante presidente de Chile en el Palacio presidencial de Cerro Castillo, en la ciudad de Viña del Mar. "La llegada de Gabriel Boric es una esperanza para el pueblo chileno y una expectativa para toda América Latina. Tenemos una mirada común sobre los desafíos de nuestra región, lo que augura un auspicioso futuro para la relación entre Argentina y Chile", subrayó el mandatario argentino.

Participaron de la reunión el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, y su par de Chile, Antonia Urrejola Noguera. También asistieron el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y el embajador argentino en ese país, Rafael Bielsa.

El diálogo entre ambos mandatarios se produjo luego de que el que presidente Fernández participó de la ceremonia de traspaso de mando en el Congreso Nacional de Chile, que se encuentra en la ciudad de Valparaíso.

La nueva relación bilateral entre Chile y la Argentina comenzó con grandes gestos por parte del flamante mandatario chileno, quién le pidió a Fernández que realice un discurso durante el almuerzo que ofreció en honor a los jefes de Estado presentes en la Residencia Presidencial de Cerro Castillo, donde ambos mandatarios fueron los únicos oradores al momento del brindis. .

Tras participar de la ceremonia asunción, el mandatario argentino destacó: "Para mí sería un inmenso honor recibir a Gabriel y que fuera la Argentina el primer país que visita". "Que haya un presidente de 36 años es un gran desafío para él, es un gran mérito de Chile que haya confiado en esa juventud. Yo lo conozco a Boric, sé cómo piensa. Y para América Latina es un gran impulso también, porque es un chileno que piensa en América Latina y a nosotros nos pone muy contentos", subrayó Fernández.

En declaraciones periodísticas, el Presidente se refirió a la relación entre la Argentina y Chile: "Nosotros tenemos vínculos indisolubles que nunca se pueden romper, ni quebrar". "Hemos vivido en épocas de dictaduras momentos de tensión, pero en la democracia cualquier problema lo hemos podido resolver conversando. Yo sería muy ingrato si no dijera que, con el presidente (Sebastián) Piñera, que no piensa parecido a mí, si tuvimos algún problema pudimos dialogar y eso es lo que debemos hacer", concluyó.