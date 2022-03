A los 51 años, murió el periodista Gerardo Rozín

El periodista, productor y conductor televisivo Gerardo Rozín murió anoche a los 51 años de edad como producto de un grave cuadro de salud. El conductor había abandonado la conducción del programa "La Peña de Morfi" en diciembre pasado, según había develado el canal Telefe, donde se emitía el programa.

Rozín estaba en su casa, acompañado por su familia, en los últimos días. El periodista padecía la enfermedad desde hace dos años y se complicó su cuadro en los últimos días de 2021.

Nacido en Rosario, se destacó como productor y una muestra es la cantidad de personalidades que pasaron por sus programas televisivos: "Gracias por venir", "La pregunta animal", "Morfi, todos a la mesa" y "La Peña de Morfi".

El ambiente del espectáculo está de luto por la muerte de Rozín. Nacido en 1970 en Rosario, creció en esa ciudad estando convencido de que quería ser periodista, según contó en más de una oportunidad. “Tenía doce años cuando con un amigo hicimos el primer listado de desaparecidos en la escuela”, confiaba en varias entrevistas el hombre que dio sus primeros pasos en la profesión como cronista del diario Rosario 12 y escribiendo textos publicitarios, mientras que su primer dinero lo ganó trabajando durante las vacaciones de su adolescencia junto con su padre bioquímico, recibiendo las muestras de su laboratorio.

Tras 12 años en el periodismo gráfico y haber pasado por el Diario Perfil y otras publicaciones, Rozín llegó a la televisión y a la pantalla de Telefe como productor de Sábado Bus (1999-2000), en donde además estuvo a cargo del segmento llamado ``La pregunta animal”, que luego pasó a ser un ciclo propio con su conducción.

Además de ese recordado ciclo de Nicolás Repetto, Gerardo produjo y presentó en televisión otros programas exitosos y que marcaron una época, como por ejemplo, Tres Poderes, Medianoche de un día agitado y Gracias por venir, gracias por estar, entre muchos otros.

Desde 2015 y durante sus últimos años de vida, Gerardo se destacó con las distintas variantes de Morfi, ciclo de Telefe realizado por su productora, Corner Contenidos.

Entre 2015 y 2018, Rozín estuvo al frente del magazine matutino Morfi, todos a la mesa, y desde 2016 condujo La Peña de Morfi, envío de los domingos que mezcla lo mejor de la gastronomía, la música y el humor argentino. “Es uno de los referentes de los programas musicales del continente”, aseguró.

La única incursión cinematográfica de Gerardo resultó por demás exitosa, ya que fue productor asociado de Relatos salvajes (Damián Szifron, 2014).

Rozín era hincha fanático de Rosario Central y tenía dos hijos, Pedro (22) y Elena (11), fruto de su relación con Mariana Basualdo y Carmela Bárbaro, respectivamente. Durante sus últimos años de vida estuvo felizmente en pareja con la locutora Eugenia Quibel.

Además de la televisión, la trayectoria de Gerardo Rozín incluye varios programas radiales.. Era un amante de la lectura y de la música, tal como se pudo apreciar en miles de oportunidades en La Peña de Morfi, ciclo que condujo por última vez un domingo 26 de diciembre de 2021.



LAS CONDOLENCIAS DE

MIRTHA Y MARLEY

Marley se despidió de Gerardo Rozín, figura de Telefe. "¡Mis respetos y cariños para la familia de Gerardo Rozin! ¡Que en paz descanse!", expresó el conductor de Por el mundo a través de sus redes sociales.

Mirtha Legrand, una de las máximas divas de la televisión argentina, también expresó sus condolencias: "Quisiera mandar mi pésame por la muerte de Gerardo Rozín. Excelente productor y competidor. Amaba la televisión", expresó la legendaria actriz en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

"Mis condolencias a sus familiares y amigos", finalizó la Chiqui, dolida al igual que miles de personas que disfrutaron de los programas que realizó el rosarino a lo largo de su extensa trayectoria.

Por su parte, Ricardo Montaner compartió un desgarrador mensaje por la muerte de Gerardo Rozín, amigo suyo a punto tal que era considerado como uno más de su familia, y "tío" de Mau, Ricky y Evaluna.

"Me pueden dar el pésame que lo voy a aceptar por derecho ganado. He sido amigo de un hombre increíble los últimos 17 años. El mejor entrevistador que tuve algún día y uno de los dedos de la mano que cuenta a los pocos amigos de verdad que tengo", fue el comienzo de la despedida del cantautor argentino-venezolano al periodista rosarino.

"Al final tuvo razón, se iba a ir pronto. Tengo dolor y enojo, pero tengo también un profundo agradecimiento por todas las charlas que me dedico y por todas las cuentas de los restaurantes que se apresuró a pagar. También agradezco su talento y el habernos elegido a todos los Montaner como sus parientes cercanos, su familia, el sitio a donde llegar sin aviso y con confianza", continuó Montaner.

"El Tío Rozin, el de La Peña se fue y nos dejó solos. Tengo guardada la última entrevista que me hizo en ION y que por ahora solo yo conservo… Le hablé de Dios porque era mi deber y aunque no me creía me supo escuchar con emoción y respeto a mi fe, a la fe que el decía no tener", aseguró el músico.

El presidente, Alberto Fernández, dijo en sus redes sociales: "Profundo pesar por la temprana partida del periodista y conductor, Gerardo Rozín. Un inmenso profesional, querido por todo aquel que tuvo la dicha de conocerlo. Abrazo a sus seres queridos y familiares en este momento difícil". (con información de NA y Telefe.com)