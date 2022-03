“Dejo dos hijos con amor y con ideas”

Gerardo Rozín fue padre de Pedro (22) y Elena (11), y ha hablado de ellos en varias oportunidades a lo largo de su extensa trayectoria televisiva. La ocasión más especial posiblemente fue en el último programa de Gracias por venir, gracias por estar, en el año 2014, cuando su amigo, Reynaldo Sietecase, le preguntó si le preocupaba más el mundo que queda para sus hijos o los hijos que deja para el mundo.“Los hijos que dejo para el mundo van a estar bien siempre, aunque suene muy soberbio”, expresó el periodista en primera instancia.“La pegué con las madres”, agregó Rozín, haciendo alusión a Mariana Basualdo y Carmela Bárbaro. Cuando Sietecase bromeó que “sus madres no la pegaron con él”, el conductor acotó que sí entre risas.“Dejo hijos que fueron queridos. Siempre, tienen madres que los aman y un padre muy dedicado. Le voy a dejar al mundo dos hijos con amor y con ideas. En las casas por las que ellos circulan se puede circular tranquilo, porque hay buenos valores”, sentenció Gerardo.Hace cuatro años, Gerardo contó en Morfi, todos a la mesa que iba a llorar mucho en el acto de egresados de Pedro, quien ingresó al estudio para saludarlo, al igual que en otra oportunidad con motivo de su cumpleaños.En esos mismos siete minutos de Gracias por venir, gracias por estar, Rozín también habló de su madre, y casi quebrándose reveló que lo que más extrañaba de ella era escuchar su voz.“Ella tenía un nivel de locura importante, pero lo tenía contenido. Cuando apareció Pedro, su primer nieto, toda esa locura se hizo disfraz, por ejemplo, y me parece una locura que él no la recuerde. Fue princesa, Batman, el Hombre Araña… me mata saber que él no la recuerda tanto, porque fue una gran abuela”, expresó el conductor aquella vez. (Telefe.com)