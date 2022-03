La EPE ya fijó un nuevo aumento en la energía

La energía que consumen los santafesinos sufrirá un aumento adicional del 7,1% luego del anunció oficial de los nuevos precios de la energía que fijó la Secretaría de Energía de la Nación que dio a conocer este viernes. La modificación en el precio que pagan los consumidores a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) se debe a un aumento dispuesto por el gobierno nacional, explicaron en el gobierno santafesino. Y de hecho, en los consumos de este mes de marzo, ya empezó a regir este nuevo incremento, afirmaron desde la EFE Rafaela. "Por medio de la Resolución 105/22 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, se confirmó un nuevo precio estacional para las tarifas de energía que prestan las distribuidoras eléctricas a partir de los consumos del 1 de marzo", informó la administración provincial. En la normativa, el gobierno nacional establece que el compromiso de las adecuaciones tarifarias, siempre serán menores que los aumentos de los salarios de las y los trabajadores. Los incrementos de ingresos de todos los argentinos y argentinas siempre deben superar a los aumentos de las tarifas en función de la recuperación del salario real. El Estado no puede dejar de lado su rol planificador y regulador para que todos y todas accedan a un servicio público con tarifas justas y razonables. El traslado de esta medida implica una actualización en la tarifa para usuarios de la Empresa Provincial de la Energía del orden del 7,1% promedio.



TARIFAS SOCIALES

La EPE cuenta con 1.150.000 de usuarios residenciales, 220.000 de ellos acceden a tarifas subsidiadas, tarifas sociales, tarifa jubilados y electrodependientes, entre otros. Asimismo, se encuentra en etapa de definiciones por parte del Poder Ejecutivo provincial, la ampliación de los beneficios de la tarifa social solidaria, que incluiría 150.000 usuarios a este segmento, conforme con lo tratado en la última audiencia pública de enero pasado. El cuadro tarifario completo se puede visualizar en la página web de la empresa: www.epe.santafe.gov.ar.



AUMENTO DE UN

25% A UN 35%

Cabe recordar que en la provincia de Santa Fe, el primer aumento del año se produjo el 1 de febrero, con una suba en la tarifa del 15%. En la ocasión, el ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de Santa Fe decidió aceptar el pedido de aumento solicitado en enero por la Empresa Provincial de la Energía, que implicaba en promedio una suba del 25%, pero con máximos que no podrán excederse del 35%. Se trata de una actualización para la parte de la tarifa que pagan los usuarios de EPE correspondiente a la distribución de la energía, no al costo de ese insumo en el mercado mayorista eléctrico que se define a nivel nacional. El aumento del 25% (siempre como promedio) tiene dos escalones y ambos refieren a los valores de las tarifas al 31 de diciembre de 2021. El primero es retroactivo a los consumos registrados a partir del 1º de febrero e impactará en un 15%; el segundo del 10% desde el 1º de abril.

Además, la resolución firmada por la ministra Silvina Frana tiene previsto que eventuales aumentos en la estructura de costos por sobre lo calculado por la Epe, podrán ser atendidos con un nuevo aumento de tarifas por hasta un 15% más. La aplicación de este eventual tercer escalón ya está contemplada por la resolución y será "por única vez". La resolución del Poder Ejecutivo santafesino subraya que se ha celebrado una audiencia pública en la que la compañía estatal pudo mostrar la necesidad de mejorar sus ingresos, al mismo tiempo que exhibió un plan de mejoras para hacer más eficiente el servicio, en especial respecto del hurto bajo la denominación de pérdidas "no técnicas". También, para enfrentar la morosidad que creció con la pandemia.

De esta manera, los usuarios de la EPE sufrirán 3 aumentos en 2 meses, ya que se encuentra vigente el del 15% desde febrero y ahora se le suma este nuevo anuncio del 7,1% que se aplica con retroactividad al 1 de marzo, aunque aún resta incorporar otro 10% en abril. Cabe aclarar que otras categorías de usuarios, tendrán subas del servicio que rondarán el 40%.



"RECOMPOSICIÓN"

El anuncio oficial de febrero habla del 25% en promedio bajo el criterio de la gradualidad, al aplicarse en dos momentos del año para simplificar su mensaje. En rigor, se trata de presentar modificaciones sobre complejos cuadros tarifarios respecto del Valor Agregado de Distribución (VAD), para que por fin esté más cerca de la realidad del mercado laboral, de equipos y materiales y obras civiles al que la Epe debe recurrir para brindar el servicio. Muchos de sus insumos se cotizan en dólares. Esa variación del VAD se aplica a tres categorías de clientes: residenciales, comerciales e industriales, que a su vez tienen distintos valores por kw según su consumo (y demanda de potencia en los dos últimos casos). Por eso está claro que el anuncio es del 25% en promedio pero habrá quienes sientan en el bolsillo otra cosa… En ese sentido, se fija un tope del 35%. La ministra Frana y sus colaboradores interpretan que en la audiencia pública, los oradores "no interpusieron conceptos o medidas que pusieran en tela de juicio la recomposición tarifaria requerida, más bien se solicitaron medidas paliativas para los sectores representados".



INDICADOR PONDERADO

Cabe destacar que para las tarifas de 2022, la EPE ha propuesto sumar un "Indicador Ponderado (IP)" que fue aceptado por la ministra Silvina Frana, a cargo de los servicios públicos. El IP permite "evaluar, a partir de los 180 días de aplicado el incremento total propuesto, la valuación ponderada de índices de Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) representativos de Materiales, Mano de Obra y Servicios que conforman la estructura de costos para la prestación del servicio. A consecuencia de su evaluación, podrían resultar variaciones del Indicador que superen el porcentaje aprobado, pudiendo entonces solicitar su aplicación, por única vez, con un tope máximo del 15% tal como quedó expuesto en la Audiencia Pública". En pocas palabras, si suben los costos para la EPE más de lo previsto, podrá subir según sus cálculos nuevamente hasta un 15% más, en septiembre (6 meses luego del segundo escalón del 1º de abril).