En el Congreso nadie quiere aprobar el acuerdo con el FMI pero la mayoría entiende que es la menos traumática de las opciones que tiene el país por delante. Caer nuevamente en default es un viaje de ida en el que la única certeza es que todo será peor que ahora. Por tanto, a pesar de las enormes dificultades políticas que se debieron sortear para lograr los votos que permitan la media sanción del proyecto en la Cámara de Diputados, y de la incertidumbre que existe sobre lo que pueda suceder la próxima semana en el Senado, se descuenta que de una u otra forma habrá ley.Al ministro de Economía, Martín Guzmán, le insumió dos años llegar a un entendimiento con el FMI. El Congreso, con la soga al cuello, dispone de apenas dos semanas para debatir la cuestión, entre la labor en comisiones y la sesión. Una semana en cada cámara.Lograr el acuerdo fue complicado, negociar los respaldos en el parlamento también pero sin duda que lo más difícil será cumplir con las exigencias incorporadas a este acuerdo según advierten diversos economistas y dirigentes políticos. Será cuestión de aplicar el método del reconocido técnico de fútbol, Mostaza Merlo, cuando instaló en el universo de frases célebres argentinas el "paso a paso" después de que le preguntaran si el equipo que dirigía, Racing, estaba para ser campeón. Como aún faltaba menos de la mitad del torneo, el técnico respondió que se debía ir partido a partido. Algo similar deberá hacer el país para alcanzar las metas establecidas en el acuerdo con el FMI.El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) expresó que el gobierno aspira a bajar el déficit fiscal con un gasto público que seguirá creciendo en términos reales, es decir, por encima de la inflación. Esto implica que el énfasis estará en aumentar los ingresos públicos. En este sentido, se proyecta aumentar la recaudación del impuesto a los Bienes Personales y una reducción en la evasión.En el análisis, sostiene que desde el punto de vista del gasto, el aspecto más importante son los subsidios energéticos. El acuerdo dice que se eliminarán los subsidios a la luz y el gas al 10% de los usuarios de mayor capacidad de pago. A los beneficiados con tarifa social se les ajustará en un 40% de lo que aumenten los salarios y a los que no tienen tarifa social y tampoco son del 10% de mayor ingreso se les ajustará en un 80% del aumento de salarios. Como los salarios crecen aproximadamente al ritmo de la inflación, los ajustes de tarifa serán inferiores a la inflación. Esto implica que los subsidios energéticos subirán por encima de la inflación.Por aplicación de estas políticas se espera cumplir con los compromisos fiscales y monetarios. Según el memorando, el gobierno nacional deberá tener un déficit fiscal primario de $1.759 miles de millones (equivalente a unos 2,5% del PBI) en el 2022. Además, el Tesoro no podrá recibir del Banco Central más de $705 mil millones (que equivalen a aproximadamente el 1% del PBI) en el 2022. Esto implica aumentar la deuda en un 3,5% del PBI que resulta de 1,5% para cubrir el déficit del ejercicio y 2% PBI para pagar intereses del stock actual de deuda. Según Idesa, estos datos muestran que el acuerdo contempla metas desafiantes.De esta manera, salvo que haya un aumento en la presión tributaria (incrementar los derechos de exportación y/o se reimplante el impuesto a la riqueza) el acuerdo no podrá ser cumplido. Servirá para que los funcionarios nacionales declamen que es el primer “acuerdo de la historia sin ajuste” y para que los técnicos del FMI deslinden su responsabilidad porque los incumplimientos serán objetivamente explicitados. Pero será el Directorio del FMI el que tendrá que dar los “perdones” que pedirá el gobierno argentino para que el acuerdo no se caiga.