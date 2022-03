Perotti recorrió los avances de la obra

El gobernador Omar Perotti y el intendente Luis Castellano recorrieron ayer la obra del nuevo Hospital con el objetivo de conocer cómo se está desarrollando la instalación del equipamiento, en el marco del primer traslado llevado a cabo durante esta semana. Ambos mandatarios lo hicieron acompañados por la directora Regional de Salud, Eter Senn; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti; la presidenta del Consejo de Administración del SAMCo Rafaela, Melina Engler; el director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Emilio Scarinci; y una de las subdirectoras de esa institución, Miriam Valdéz.

El Gobernador, luego de ingresar a las habitaciones, consultar sobre los equipos dispuestos en el lugar y hacer algunas observaciones y sugerencias para la puesta en funcionamiento de una parte del nuevo hospital, explicó: “Estamos recorriendo un sector ya finalizado del nuevo hospital donde han dispuesto los primeros pasos para la ubicación del sector de Pediatría que va a funcionar aquí. Es válido recordar que tenemos un convenio con la Clínica Nacer. Todo el equipamiento que se utilizó durante la pandemia para garantizar la atención para la ciudad y la región va a ir trasladándose a esta área”. “Hoy recorrimos y vimos el estado de las instalaciones, los primeros equipos que ya están incorporados; es decir, el equipamiento que ya había llegado ahora está en estas instalaciones. El deseo es tener todo a punto; que el lugar esté funcionando a pleno, con su personal y equipamiento, con todas las pruebas necesarias para que todo funcione de la mejor manera”; remarcó el Gobernador. “La tranquilidad que uno tiene en esto es que el personal -conducido por Diego Lanzotti antes y Emilio Scarinci ahora-, ha manejado situaciones en donde las dificultades exigían respuestas de hoy para mañana. Había que montar, ampliar y extender las instancias de emergencia. Allí, el vínculo Provincia–Municipio fue clave porque trabajaron de manera coordinada; con Myriam Villafañe instalada en el Hospital resolviendo estas situaciones con el mejor servicio y atención. Son los mismos que de igual manera, con la misma calidad de atención y compromiso, lo harán en el inicio de esta actividades aquí”.



LICITACIÓN COMPLETA

Perotti explicó que “estas actividades van a convivir con todo el proceso de licitación y de obra de la etapa final. Estamos previendo publicar antes de fin de marzo el llamado a licitación final, todo, completo. En la primera quincena de abril, seguramente, la apertura de sobres y, ojalá, sea ese mismo mes el de la adjudicación que nos permitirá el inicio inmediato a la finalización de obra que estará dentro del plazo de los 12 meses como máximo”. Al mismo tiempo, el Gobernador detalló: “Tendremos una parte en funcionamiento, aprovechándola previamente, y toda la definición del edificio en su totalidad en plena ejecución. Lo que se ve es que se está ganando un espacio que nos da la tranquilidad de que vamos a estar dando un servicio de alta calidad y con los mayores cuidados”.



MAYOR JERARQUÍA

PARA NIÑOS Y NIÑAS

Por su parte, el intendente Luis Castellano se mostró muy conforme con la obra y su pronta puesta en funcionamiento: “Como Intendente, me siento muy orgulloso de ver no solo la calidad de las instalaciones, sino que también lo pudimos lograr en poco tiempo. Porque en el medio de la pandemia, con todo el trabajo que ha hecho el equipo de salud, con todo el apoyo del Gobierno Provincial, hemos podido llevar adelante y poner en alto la salud pública como nunca estuvo. Y hoy, eso se ve materializado en esta parte de un nuevo hospital, en uno de los temas de los que yo diría de mayor necesidad para la ciudad como es el pediátrico, el de internación y atención, el cual se viene desarrollando en Clínica Nacer y hoy va a tener este espacio de jerarquía. También pensado para el futuro de Rafaela y la región”. “Siento un orgullo muy grande, nos sentimos muy acompañados. Omar ha estado con la cabeza puesta en la culminación de este hospital desde el inicio de su gestión y recién acaba de decir claramente que ni bien esté terminada esta parte, en el mes de abril se va a licitar el resto. Y para nosotros eso es un desafío importantísimo”; valoró Castellano.



BASTIÓN DE CUIDADO

El subsecretario de Salud, Diego Lanzotti, quien durante la pandemia estuvo a cargo de la dirección del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, evaluó que contar con las instalaciones del nuevo hospital “es por fin tener un bastión de cuidados de los chicos, en donde muchas veces hubo vaivenes de la institución que necesitaba el apoyo, donde varias veces tuvo que intervenir el Estado provincial y municipal para apoyar al ámbito público y también al privado, para que pueda seguir adelante. Hoy la propuesta es tener todas las necesidades de pediatría”. Lanzotti enfatizó que “uno está contento porque viene al hospital nuevo y se encuentra con todo lo que se necesita de última generación. Todas las incorporaciones no son medidas, sino que se mide la salud, se eligen los mejores equipos, la última generación y creo que esto lo vamos a ver reflejado poco tiempo en la salud de los niños”.



INDEPENDENCIA OPERATIVA

Por último, Emilio Scarinci, actual director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, explicó cómo se realizará la convivencia, en primera instancia, de los dos edificios: ““En un primer momento, el traslado de los servicios pediátricos a este edificio nuevo va a generar dos ámbitos de trabajo. Se trabajará en dos espacios físicos diferentes. Esto implica un desafío en cuanto a la logística y, por otro lado, empezar a darle cierta independencia operativa a los cuidados pediátricos”. “La idea de tener la internación general junto con la guardia pediátrica, va a potenciar la primera atención de la urgencia pediátrica. Y siempre pensando en un segundo momento, cuando tengamos junto la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI), que realmente es algo para destacar que hoy en Rafaela podamos contamos con esta UTI”; concluyó Scarinci.