El sorteo del Mundial de Qatar 2022 tiene fecha

BUENOS AIRES, 12 (NA). - La FIFA anunció que el sorteo de la fase de Grupos del Mundial Qatar 2022 se realizará el viernes 1 de abril a las 13:00 hora argentina, con la particularidad que no contará con la confirmación de todos los seleccionados que van a participar.

El sorteo del evento deportivo más importante del mundo se desarrollará en Doha, capital del país organizador, ante algo más de 2.000 invitados al Centro de Convenciones y Exhibiciones de la ciudad.

El evento será por demás particular, ya que no contará con los nombres de los 32 países clasificados, debido a que por la pandemia y también por la postergación de un Repechaje europeo, tendrá tres asteriscos: los dos cruces entre la Confederación Asiática, la Concacaf, Conmebol y Oceanía.

Además, el partido entre Escocia-Ucrania se pospondrá para el mes de junio por la guerra en el segundo país, y el vencedor de dicho cotejo se enfrentará con el ganador de Gales-Austria.

El Mundial tendrá su versión más compacta en la historia: los ocho estadios se encuentran a una hora del centro de Doha, lo que significará que hinchas, jugadores y funcionarios estarán siempre en el centro de la acción durante los 28 días de la competencia.

La misma comenzará el 21 de noviembre en el Estadio Al Bayt y finalizará en el Estadio Lusail, con capacidad para 80.000 personas, el 18 de diciembre.

Los simpatizantes de todo el mundo aplicaron para más de 17 millones de tickets durante el sorteo inicial y aleatorio de entradas, y muchos seguidores ya se aseguraron sus asientos durante la actual fase de pago, que termina el 21 de marzo.

Los argentinos están entre los que más suscripciones consiguieron.