Newell's, en Junín

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Sarmiento y Newell´s Old Boys, dos equipos que llegan en alza, enfrentarán sus buenos momentos hoy, en Junín, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

El encuentro se disputará desde las 19:15 en el estadio Eva Perón, con el arbitraje de Silvio Trucco -Iván Núñez y Gerardo Lencina serán sus asistentes- y la televisación de TNT Sports.



EL RESTO DE LA FECHA. Domingo 13/03: 17hs Unión vs Banfield, 19.15hs River vs Gimnasia. Lunes 14/03:19.15 hs Atlético Tucumán vs Racing, 21.30 hs Argentinos vs Defensa y Justicia.



Las probables formaciones:



Sarmiento: Josué Ayala; Gonzalo Bettini, Gastón Sauro, Federico Andueza, Lautaro Montoya; Sergio Quiroga, Emiliano Méndez, Julián Chicco, Julián Brea; Jonathan Torres y Javier Toledo. DT: Israel Damonte.



Newell´s: Ramiro Macagno; Armando Méndez o Tomás Jacob, Cristian Lema, Willer Ditta, Martín Luciano; Juan Garro, Pablo Pérez o Juan Sforza, Julián Fernández, Nicolás Castro; Juan Manuel García y Francisco González. DT: Javier Sanguinetti.