El Canalla ante Barracas

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Rosario Central recibirá hoy a Barracas Central en un partido en el cual intentará conseguir una victoria que le permita quedar cerca de la punta de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, en el marco de la sexta jornada del campeonato.

El encuentro se jugará desde las 19:15 en el estadio Gigante de Arroyito, con Pablo Dóvalo como árbitro principal, Gabriel Chade y Juan Del Fueyo como jueces de línea y televisación en directo por Fox Sports Premium.



EL RESTO DE LA FECHA. Sábado 12/03: 17hs Aldosivi vs Tigre, 17hs Huracán vs Godoy Cruz Domingo 13/03: 17hs Lanús vs Colón, 21.30hs Estudiantes vs Boca. Lunes 14/03: 21.30hs Independiente vs Central Córdoba.



Las probables formaciones:



Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Facundo Almada, Juan Cruz Komar, Lautaro Blanco; Walter Montoya, Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio, Gino Infantino; Lucas Gamba y Marco Ruben o Luca Martínez Dupuy. DT: Cristian González.



Barracas Central: Maximiliano Gagliardo; Cristian Arce o Thomas Gutiérrez, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz, Brian Calderara; Carlos Arce, Iván Tapia, Dylan Glaby; Pablo Mouche, Bruno Sepúlveda y Neri Bandiera. DT: Alfredo Berti.