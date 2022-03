CRAR cierra su pretemporada con amistoso en Villa María

Con la idea de llegar de la mejor manera al comienzo del Torneo Regional del Litoral, que inicia este sábado en Primera y en una semana lo hará en sus dos categorías de ascenso, CRAR jugará un nuevo y último encuentro amistoso.

El conjunto rafaelino se presentará hoy (20 hs) en Villa María para medirse con San Martín. El juego, si bien es puramente preparatorio, toma una real importancia ya que los cordobeses vivirán una jornada histórica con la inauguración oficial de las luces en su cancha principal.

CRAR jugará con su Primera pero también lo hará con la Reserva, a las 18hs; y previamente (16.30hs) jugarán en M-19 en el anexo.

Vale recordar que el equipo que tiene como Head Coach a Enrique López Durando enfrentó el pasado sábado a Carlos Paz RC, encuentro en el cual se impuso por 24 a 5.

El debut en el TRL, en el certamen de Segunda, para CRAR será el próximo sábado 19 visitando a Logaritmo en Rosario. Por la segunda fecha recibirá en Rafaela a Alma Juniors, el 2 de abril.



HOY, COMIENZA EL TRL DE PRIMERA

Este sábado se pondrá en marcha el torneo de Primera del TRL 2022 con la disputa de la primera fecha. Los partidos: Santa Fe RC vs Provincial, Estudiantes vs GER, UNI (R) vs Jockey Club Rosario, CRAI vs Old Resian, Rowing vs Duendes.