Haas continuó probando y Magnussen bajó los tiempos

La segunda jornada de pruebas de la Fórmula 1 en Bahréin terminó y Carlos Sainz había marcado el mejor registro. Sin embargo, todo cambió una hora después.

Kevin Magnussen, recientemente incorporado a Haas, pudo realizar una hora más de test, con autorización de la FIA tras el retraso que tuvo su vuelo para llegar al circuito.

A principios de esta semana, el equipo estaba listo para viajar al circuito de Bahrein, pero su equipamiento quedó atascado en Londres por una falla en el avión. Por esta situación, la escudería no pudo participar de las cuatro horas iniciales del jueves y finalmente los comisarios le permitieron recuperar ese tiempo con una hora más ayer y otra este sábado.

En el final del día, el danés, que será el reemplazante del ruso, Nikita Mazepin, colocó el neumático C4 y pudo establecer un tiempo de 1.33.207 con el Haas VF-22, para ser el más rápido del día. En total, Magnussen dio 60 vueltas y culminó al frente de la general del día de la F1 en Bahrein.



RICCIARDO, POSITIVO DE COVID



En la tarde de ayer, el equipo McLaren confirmó que Daniel Ricciardo dio positivo de Covid-19. El piloto australiano había manifestado malestares físicos en las últimas horas y por eso no pudo participar de las jornadas de test de F1 en Bahrein.

Si bien desde un principio se aclaró que no era grave, el equipo hoy dio a conocer que luego del último PCR, Ricciardo dio positivo de COVID y que desde ahora permanecerá aislado.

Además en el comunicado el equipo informa que esperan que sea liberado a tiempo

El mensaje de Ricciardo: En sus redes sociales, Ricciardo expresó: "Mejor esta semana que la próxima. Lamentable perderme el examen, pero empiezo a sentirme mejor. Me mantendré aislado y solo me concentraré en el próximo fin de semana. Muchas gracias a Lando y McLaren por el trabajo pesado, les debo algunas cervezas (leche para Lando).Agradezco los buenos deseos de todos también".