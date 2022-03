Losada, Lewandosky y Pullaro en Expoagro

La senadora nacional de Juntos por el Cambio Carolina Losada destacó la necesidad de reducir la carga impositiva sobre el campo, al tiempo que remarcó la importancia del sector en la estructura económica y productiva nacional, durante una visita a ExpoAgro 2022."Nosotros lo que queremos darle al campo es justamente eso, visibilidad. Tenemos en carpeta algunos proyectos a largo plazo para hacerlo", aseguró Losada.La legisladora nacional por Santa Fe afirmó que apoyar al sector agropecuario traería al país los dólares que Argentina necesita. "Todo lo que se ve hoy en ExpoAgro es lo que hace que el campo crezca, que produzca más", dijo, y agregó: "Tendría que apoyar el Gobierno eso, pero hace todo lo contrario".Losada fue crítica sobre la decisiones que toma la Casa Rosada con relación al campo: "Con el cierre de los insumos, mucha de la maquinaria agrícola que vemos hoy acá, y que tiene todo lo bueno para el sector agropecuario, ahora quizá para volver a producir las maquinarias tengan que esperar a que vuelvan a tener la posibilidad de importar materia prima", sostuvo.Además, acusó al oficialismo de estar más focalizado en las causas judiciales que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner que en tener un plan de gobierno. "El hecho de no tener un plan de gobierno ni para el campo, ni para la industria, ni para el comercio, ni para la educación, ni para ninguna mira a futuro, sino al corto plazo de que la vicepresidente zafe de sus causas judiciales por corrupción, hace que el resto ni siquiera lo miren", dijo la senadoraENTUSIASMOEl senador nacional Justicialista Marcelo Lewandowski también pasó por Expoagro, y tras recorrer stands y charlar con los distintos integrantes de la cadena agroindustrial, señaló: “Pudimos ver la buena actividad de los sectores vinculados al campo y su avidez a dotarse de "tecnología y a comprar maquinarias, con una buena respuesta del Banco Nación para líneas de crédito”.El legislador encontró “un entusiasmo muy grande por seguir creciendo en todos los niveles”. Si bien la escasez de dólares para importar insumos significa una problemática “tienen muchas expectativas de que 2022 pueda ser un gran año para el sector”. En ese sentido remarcó: “Una vez más vemos cómo el sector productivo santafesino ha sido uno de los motores de la economía argentina y cómo empresas vinculadas a la agroindustria se están fortaleciendo y pretenden seguir con ese nivel en los próximos meses”.Asimismo resaltó: “Debemos acompañar al campo en el proceso productivo para que junto a la industria sean los motores fundamentales de la economía argentina. Nuestro suelo es suficientemente rico como para entender el proceso productivo y acompañarlo”. “Debemos seguir trabajando con ambos sectores para que Santa Fe continúa encabezando el crecimiento económico”.CAMBIAR LA MATRIZEl diputado provincial Maximiliano Pullaro visitó la muestra en San Nicolás y destacó que “el campo y todo lo que se desarrolla a su alrededor es uno de los mayores motores de la provincia. Tenemos que terminar con la obsesión del kirchnerismo de golpear al campo, a las industrias, al que produce, para seguir engrosando los bolsones de pobreza, el desempleo y el populismo”,A su vez, el presidente de la bancada Evolución UCR, manifestó: “tenemos que cambiar la matriz de la Argentina donde cada vez hay más presión sobre la producción y la pobreza aumenta de manera exponencial”.“La perversidad del kirchnerismo llegó a extremos inimaginables y ayer en la Cámara de Diputados de la Nación tuvimos un ejemplo claro. Se disfrazaron de oposición y solamente la cordura de los reales opositores permitió que la Argentina no cayera en default. Máximo Kirchner, votando en contra de su propio gobierno es tragicómico. No se hacen cargo de nada; y lo peor de todo es que en el medio está el pueblo argentino”, sostuvo el diputado quien impulsa un frente político en donde confluyen todas las fuerzas opositoras al kirchnerismo de cara al 2023.El legislador llegó cerca del mediodía y mantuvo un encuentro con el intendente de CABA, Horacio Rodriguez Larreta, los diputados Rogelio Frigerio y Diego Santilli, el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, el legislador nacional por CABA Martín Tetaz y tiempo más tarde coincidió con el diputado nacional Ricardo Lopez Murphy y el diputado provincial Joaquín Blanco.¿EL REGRESO?Miguel Del Sel fue otro de los que estuvo en la mañana de ayer, Expoagro y compartió momentos con Rodríguez Larreta, Frigerio y López Murphy. La presencia de ex Midachi fue interpretada como la posibilidad de un reentré en el ambiente político y por qué no la intención de retomar el intento de meterse en la competencia por la Gobernación