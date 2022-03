El Colegio de Abogados advierte que la falta de jueces hara colapsar la Justicia

De los cuatro juzgados del fuero Civil y Comercial solo uno tiene magistrado y uno de los dos estrados Laborales no tiene nadie a cargo y sostienen que es un problema “grave”. Se reunieron con el secretario de Justicia de la provincia y asumió el compromiso, pero no hay certeza de cuándo podrán cubrirse las vacantes.

En conferencia de prensa, integrantes del Directorio del Colegio de Abogados sede Rafaela alertaron la situación que los afecta en su trabajo, pero tiene impacto directo sobre la ciudadanía y los justiciables, que esperan una pronta resolución a sus conflictos y reiteraron el pedido a los Poderes Ejecutivo y Legislativo para una pronta cobertura de las vacantes“El problema que estamos transitando trasciende a la colegiación porque impacta sobre la ciudad y la circunscripción entera”, dijo Mabel Eusebio, titular del Directorio“Es de público conocimiento -continuó-,porque ha salido en todos los medios, que tenemos vacantes en los juzgados. En los Civiles y Comerciales en este momento de los cuatro hay tres sin jueces. El de la Primera Nominación lo está desde 2019, por la jubilación del Dr. Elido Ércole y la segunda y cuarta Nominación están vacantes desde el 7 de marzo último cuando quienes estaban a cargo pasaron a la nueva Cámara Civil y Comercial que ha sido creada”. Entonces solo nos quedamos con el de la porque de cuatro nominaciones Civil y Comercial nos quedamos con uno solo, la Tercera Nominación, que está a cargo de la Dr. Ana Laura Mendoza.Enseguida, fue tajante al afirmar que “la falta de jueces evidentemente va a provocar un colapso en el sistema de justicia porque es muy complicado para uno solo cubrir las necesidades. Nosotros representamos intereses de personas que acuden al Tribunal porque tienen un problema y quieren una pronta resolución, y si bien esta situación afecta nuestro trabajo también va a impactar directamente sobre la ciudadanía y también en los justiciables”.EN NÚMEROSPara tener una idea de la compleja situación al que se enfrentan el fuero Civil y Comercial a partir de las vacantes que sufren, se comentaron, si bien no contaban con estadísticas exactas sobre las causas que se tramitan, que deben estar entre las 500/600 anuales.Con relación al fuero laboral, la abogada señaló: “tenemos una vacante en el Juzgado Laboral de la Segunda Nominación ya hace un año, por la jubilación del Dr. Piovano. Vale mencionar que a esta instancia ingresan aproximadamente 800 causas por cada una de las Nominaciones laborales, alrededor de 1.500, entre las dos, entonces esto necesita una pronta resolución porque estamos hablando de trabajadores que quieren cobrar sus indemnizaciones o las acreencias que se les adeudan entonces que este juzgado se encuentre a cargo de un solo juez”.Igualmente recordó que “en el caso del Civil y Comercial de la Primera Nominación, vacante desde el 2019, el concurso se abrió en el 2020, pero este proceso requiere un tiempo porque está l inscripción, la evaluación y en este caso se concluyó y se elevó el pliego el pasado año a la asamblea legislativa, pero hubo algunas cuestiones sobre el candidato y el pliego fue retirado por el Ejecutivo. Ahora, las vacantes de la segunda y cuarta Nominación Civil y Comercial son recientes y no se ha iniciado el proceso de cobertura. Con relación al juzgado Laboral también se elevó el año pasado un pliego a la asamblea legislativa y fue rechazado”.“Nuestro pedido es al Ejecutivo y al Legislativo para la pronta cobertura de estos cargos vacantes. En ese sentido, este lunes, los presidentes de los cinco Colegios de Abogados de la provincia, que hemos conformado una Federación y estamos trabajando desde hace más de un año, porque el problema de las vacantes en la justicia trasciende a Rafaela y es común a las cinco circunscripciones, mantuvimos una reunión con el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia. Su compromiso fue elevar prontamente, en 15 días, los pliegos para la cobertura de estos cargos. Apostamos a este compromiso y solicitamos que así sea porque se va a generar un colapso en la administración de justicia”, contó Eusebio.GRAVE Y SIN CERTEZASDe todas maneras, la presidente de los abogados rafaelinos colegiados, bajó las expectativas al comentar: “no tenemos fecha (para cubrir las vacantes), depende del Ejecutivo cuando eleve los pliegos y después la asamblea legislativa”, pero aclaró: estas cosas escapan a los Colegios, porque no tenemos participación en el proceso de selección ni designación de jueces. Nosotros sólo podemos exponer el problema y solicitar la cobertura, no encontrar soluciones. Lo hacemos porque estamos verdaderamente ante un problema grave, que debe ser resuelto prontamente, fundamentalmente por la ciudadanía”.“Es la primera vez que ocurre una situación como esta, de colapso tan notorio porque es normal que haya vacantes”, acotó la Vicepresidenta Gabriela Capponi Fiorillo y fue tajante al manifestar que “el problema es la falta de certeza”.En otro momento de la charla con el periodismo, y para dimensionar la magnitud de los inconvenientes que generan tantas vacantes en la administración de justicia, indicó que “el dia de asunción de los nuevos camaristas (de la Cámara Civil y Comercial de Rafaela), el presidente de la Corte Suprema de la Provincia, Rafael Gutierrez, resaltó este problema y destacó la importancia de cubrir las vacantes y ayer en la apertura del año judicial volvió a hacerlo”.Con relación a cómo vislumbra este 2022, la titular del Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción, expresó que se debe ser “optimista”, pero luego fue tajante al asegurar que “nada puede funcionar si no tenemos jueces”.“Podemos tener un sistema magnífico. podemos tener un protocolo de oralidad positivo, pero sin jueces se colapsa el sistema de justicia, pero ¿cuánto tiempo más se puede sostener todo con una sola jueza?”, se preguntó con preocupación.