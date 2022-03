Con cambios, Diputados dio media sanción al Presupuesto provincial, que vuelve al Senado

Con 41 votos a favor y 4 negativos, la Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al proyecto de Presupuesto provincial 2022 y lo giró en segunda revisión al Senado, que deberá resolver en la sesión del próximo jueves si acepta o rechaza los cambios incorporados. El mensaje del Poder Ejecutivo con el Presupuesto General de Gastos y Recursos 2022 sufrió la quita de dos artículos para limitar la discrecionalidad en el uso de partidas y también la traba que se buscó establecer para el endeudamiento de municipios y comunas, por lo que tal como quedó alcanza con el aval de los concejos municipales o de las comisiones comunales.

El proyecto contempla $ 850.445.400.000 de gastos corrientes y gastos de capital y $ 851.018.185.000 de recursos, sin incluir mención a la negociación que lleva adelante la Provincia con la Nación por la deuda de 132 mil millones de pesos debido a la detracción de fondos coparticipables que se aplicó hasta 2015. Otro dato que se desprende de la iniciativa es que los agentes de la administración central ascienden a 138.622.

El fuerte respaldo que logró el Presupuesto obedece al acuerdo logrado por la oposición y el Ejecutivo, en la reunión del lunes pasado. En diciembre, la iniciativa había sido aprobada por el Senado y pasó a Diputados, donde se estancó ante la falta de consenso principalmente en lo que hace a la transferencia de fondos a municipios y comunas. Recién esta semana se despejó el camino y por las modificaciones incorporadas vuelve a la Cámara alta en segunda revisión.

Más allá de la contundencia de la votación, en la sesión que presidió Pablo Farías hubo ácidas críticas opositoras a la gestión del gobernador Omar Perotti. Al defender el proyecto, el oficialista Ricardo Olivera destacó como pilares del mismo la inversión en obra pública y las políticas orientadas a la inclusión, al consumo y a la producción santafesina.

Tras la sesión, el presidente de la bancada socialista, Joaquín Blanco, valoró “el cambio de actitud por parte del gobierno” de Omar Perotti, que dejó atrás la intención de “votar un presupuesto a libro cerrado acordado con los senadores, e incorporó muchas de las cuestiones planteadas desde la oposición”, pero se mostró preocupado por la “inacción de un gobierno sin plan”.

Por su parte, la presidenta del interbloque FPCyS, Clara García, fundamentó el acompañamiento del proyecto haciendo foco en la respuesta positiva a distintos reclamos de fondos para los municipios y comunas, temas que en todos los casos habían sido planteados en ocasión del debate a fines del año anterior. “Vamos a estar atentos y a hacer un control estricto para que se realicen las transferencias correspondientes y haya una distribución justa”, advirtió.

En la misma sintonía, Blanco remarcó: “Desde el socialismo apuntamos a cuestiones centrales para fortalecer a los gobiernos locales. Creemos que estamos dando un paso importante en la provincia de Santa Fe, sobre todo en un contexto de enorme incertidumbre nacional, con un acuerdo inminente con el FMI (Fondo Monetario Internacional) que va a traer más ajuste y penurias económicas”. En el contexto de “una macroeconomía inflacionaria y donde la guerra en Ucrania va a repercutir en el precio de la energía y los alimentos, es muy importante que Santa Fe tenga un presupuesto que ordene y dé certezas a los actores económicos y sociales”, sostuvo el legislador.

No obstante, Blanco no se ocultó su preocupación por “la inacción de un gobierno sin plan”, que promueve “un presupuesto de ajuste”. Y al respecto, se concentró en tres rubros esenciales: “El gasto en obra pública sigue en caída por tercer año consecutivo, los salarios y jubilaciones siguen por debajo de la inflación, y la paz y el orden, el caballito de batalla del gobernador, siguen sin ser priorizadas”

Sobre este último punto, añadió: “Las inversiones en seguridad caen por debajo de otros ítems del presupuesto, no se gastaron los 3.000 millones de pesos que le asignó el gobierno nacional para el área, ni sabemos si se está cumpliendo la Ley de Emergencia en Seguridad votada en diciembre. Es otro proyecto de presupuesto con una mirada conservadora que marca la pauta de lo que es el gobierno de Perotti”, concluyó.

Clara García remarcó que “el gobierno arrastraba incumplimientos y falta de pago de recursos legítimos de los gobiernos locales, como son los del Fondo de Obras Menores, de Financiamiento Educativo, de obras delegadas, viviendas, vialidad, el Plan Incluir y otros. Celebramos que la llegada de esos recursos esté en vías de solucionarse y se cumplan hacia adelante”.

“Las grandes urbes, que no se limitan a Rosario y Santa Fe, tienen problemas de seguridad y extrema pobreza en muchas barriadas, por lo que necesitan un enorme apoyo. Esta semana ya comenzaron a firmarse los convenios en materia de infraestructura urbana, con aportes para luces Led. También los convenios de salud para los grandes núcleos urbanos que tienen efectores municipales importantes”, resaltó la legisladora. Con respecto al Plan Incluir, específicamente, García también comprometió “un seguimiento estrecho de los 6.000 millones de pesos asignados para que sean distribuidos con justicia y equidad entre todos los municipios y comunas que los necesitan”.

La diputada socialista también celebró que se haya dado marcha atrás con un artículo que “avanzaba sobre la autonomía de los municipios y puedan acceder a financiamiento a través de letras u otros medios de pago sin tener que pedir autorización al gobierno provincial, es decir, respetando a quien ha sido elegido para gestionar”.

A la hora de los cuestionamientos, García apuntó a la acumulación de recursos en depósitos bancarios: “Aún en estos dos años tan duros de pandemia y con tantas necesidades, el gobierno privilegió el superávit y se encamina a hacerlo por tercer año. En diciembre de 2021 –precisó la legisladora-, después de pagar el medio aguinaldo, que implica un enorme drenaje de fondos, había en bancos 64.000 millones de pesos. No estamos de acuerdo”.

Por su parte, el presidente del Bloque Evolución UCR, Maximiliano Pullaro, resonó por la crítica que hizo a la gestión del kirchnerismo santafesino y volvió a la carga con la defensa de los gobiernos locales de la oposición que gobierna en su mayoría el radicalismo. “Logramos introducir cambios para limitar la discrecionalidad en el manejo de los recursos del Estado Provincial” afirmó.

A lo largo de su intervención, el radical marcó en varias oportunidades que ambas cámaras trabajaron para “mejorar un presupuesto conservador, que no parece ocupado en los principales problemas de los santafesinos”. Además destacó el trabajo que hicieron los legisladores de su bloque junto con otros legisladores para “cambiar y mejorar el presupuesto”, dejando en claro que el acompañamiento en general y a la mayoría de los artículos fue “desde la responsabilidad”.

El presidente de Evolución remarcó que es “importante que el gobernador pueda establecer sus prioridades para gobernar” y agregó que “el presupuesto muestra lo que no esconde: se ve con mucha claridad el hambre que tiene el gobierno provincial por el manejo discrecional de los recursos”. Pullaro afirmó que “cuando vemos la asignación de las partidas se cae el relato que pretenden sostener” e hizo referencia a la asignación de recursos en seguridad “donde asignan menos del 1% del total del presupuesto (unos 8400 millones de pesos de un total de 850.445.400.000 mil millones), para gastos de capital, es decir, construir estaciones policiales, comprar equipamiento”.

Por último, repasó dos puntos que contrastan realidad y relato del gobierno provincial: “Hablan de un presupuesto con perspectiva de género y en ningún lugar está la asignación presupuestaria a las políticas de género” y en materia ecológica afirmó que “nos preocupa la baja asignación de recursos que tiene medioambiente y cambio climático cuando tenemos un problema importante en la provincia”.