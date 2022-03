El pan no para de subir en la ciudad

Por más que la guerra de Ucrania ocurra a más de 12.000 kilómetros de la Argentina, aquí la población, en mayor o menor medida, también la sufre. Y no sólo por la solidaridad con el padecimiento ajeno. También en los precios de una inflación que ya estaba recalentada en un 50% anual. El alza de las cotizaciones internacionales del trigo -que producen Rusia y el país invadido- y del petróleo -sobre todo ahora que Estados Unidos prohibió la importación del crudo ruso- ya está repercutiendo por estas latitudes tan lejanas.

Desde que hace dos semanas estalló el conflicto bélico, el pan, en algunas localidades de la Argentina, subió de un rango de $180 a 200 el kilo a uno de entre $240 y 300, es decir, un incremento de entre el 33% y el 36%. Sucede que a las panaderías se les encareció la bolsa de 25 kilos de harina de $ 1.050/1.100 a $2.100/2.300, o sea, al doble. Se trata de un aumento mucho mayor al 40% del trigo a nivel internacional.

Por ejemplo, y sin ir más lejos, en la ciudad de Santa Fe la bolsa de 25 kilos de harina aumentó, desde el pasado fin de semana, un 60% (de $1.200/$1.300 a $2000) y el kilo de pan un 18% (de $230 a $260/270). En tanto, en Rosario, el algunas panaderías el precio del kilo del pan ya es de $300.



¿Y EN RAFAELA?

El panorama no es ajeno al resto de las ciudades del país y la situación es más o menos similar. En los últimos días, en la mayoría de las panaderías rafaelinas, el aumento promedio se dio entre un 20% y un 30% y no sería el último, ya que aseguran que la próxima semana se vendría un nuevo incremento, especialmente en el precio de las bolsas de harina y de materia grasa, que se verá reflejado nuevamente en sus derivados o especialidades. En este sentido, en nuestro medio, el precio de la bolsa de harina de 25 kilos subió algo más del 50% y se cotiza en la actualidad entre $1.700 y $1.900.

Desde Panadería Evamar comentaron que el precio del pan, en los últimos días, aumentó 60$, con lo cual el kilo llegó hasta los $260, representando el segundo aumento de este producto en lo que va del año. En tanto, las facturas el valor se mantiene aproximadamente en los $50 c/u.

En tanto, desde Panadería Los Molinos explicaron que desde el fin de semana pasado subió el precio del pan $20, llegando el kilo a $260 y que la semana que viene podría elevarse a $280 por el mismo motivo, significando ya la cuarta suba en el precio en estos primeros 2 meses y medio casi del 2022. No obstante, las facturas hasta el momento no han subido, con lo cuál se venden entre $40 y $60 c/u.

Por último, Panadería Danivan manifestó que desde este miércoles, el valor del kilo de pan ya es de $240 y ha sufrido 3 aumentos en los últimos tiempos (hace una semana costaba $180). Con respecto al precio de las facturas, muy consumidas por los rafaelinos, se vienen manteniendo en los últimos 15 días en $40 c/u.

Igualmente, más allá de las subas, las 3 empresas han coincido en que los clientes continúan consumiendo tanto el pan como las facturas, aunque algunos en menor medida. "Es que la reacción de los argentinos (o los rafaelinos en este caso) ante estos incrementos, no sorprenden tanto, ya que la gente está tan acostumbrada a esta imparable inflación y a la suba de precios en estos últimos años que prácticamente se resigna y compra lo que tiene con lo que tiene", sentenció una entrevistada a modo de conclusión. Y no es para menos...



OTROS AUMENTOS

Además del pan, la violenta suba de precios de las materias primas a nivel internacional motivada por la invasión rusa sobre Ucrania está generando un fuerte aumento de los alimentos en el mercado local y, en consecuencia, que el sueldo de los argentinos rinda menos. En este marco, la soja, la leche en polvo, el arroz y el café podrían tener un impacto directo en las góndolas de los supermercados argentinos en los próximos días.

De hecho, las principales empresas alimenticias ya enviaron los avisos a sus clientes en las últimas horas. Subas de hasta 13% en lácteos y existe gran preocupación con los aceites. También hay fuertes alzas, de entre 9% y 10% en las distintas marcas de fideos. Y en cuanto a las naftas, el valor del petróleo a comenzado a tener repercusiones cada vez más evidentes en todo el mundo. Ya son varios los países que comenzaron a trasladar a los surtidores el aumento en el precio del barril de crudo. En Argentina, los precios se mantienen congelados sostenidos por los subsidios que se otorgan desde el Gobierno nacional. Mientras el precio del combustible se recalienta a nivel internacional, en Brasil comienzan a discutirse subsidios para la nafta y los consumidores chilenos y paraguayos sufren aumentos seguidos. En este marco, el titular de la Federación de Expendedores de Combustibles, Gabriel Bornoroni, señaló que previo a este conflicto entre Ucrania y Rusia, ya existía un retraso del 30%. “Ahora estaríamos cerca de un 50% de retraso. En el caso del combustible, Argentina necesita importarlo porque no se llega y ninguna petrolera quiere importar, eso produce desabastecimiento y empieza por las blancas”, agregó a Mitre 810. Según los datos que manejan desde la Fecac, el litro de nafta debería aumentar al menos $ 45 más del valor que tiene en la actualidad.