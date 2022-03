Reportaron 8 casos

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó anoche 8 nuevos casos de coronavirus en nuestra ciudad. Cabe señalar que por un error en la carga de casos positivos de Covid-19 para Rafaela desde la provincia, el miércoles no hubo reporte epidemiológico y en este aspecto, desde el municipio local informaron que los nuevos contagios corresponden a este jueves, ya que en la jornada anterior no hubo nuevos positivos en nuestro medio, situación que se dio por tercera vez en lo que va del año. De esta manera, la ciudad cabecera del departamento Castellanos alcanzó los 24.809 infectados desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, manteniéndose activos 41, mientras que los vecinos aislados son 69 y los recuperados 24.424. Además, por 7º día consecutivo no se reportaron fallecimientos, con lo cual los decesos de ciudadanos rafaelinos producto de este mortal virus siguen siendo 344. En tanto, el Hospital "Jaime Ferré" continúa sin registrar pacientes Covid-19 internados desde hace ya varias jornadas.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 282 afectados en el territorio santafesino, que acumula 734.606, de los cuales 61.742 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico, 671.734 por laboratorio y 1.130 por autotest. Rosario reportó 125 contagios y la ciudad de Santa Fe 27, entre las más afectadas. Por otro lado, en las últimas 24 horas se notificaron 3 muertes por Covid en la "bota", que suma 9.061 víctimas fatales.

En la provincia hay 5.083 pacientes activos, mientras que 720.462 son las personas recuperadas, se notificaron 1.735.654 de los cuales fueron descartados 963.799 casos y hasta el momento fueron aplicadas 7.775.700 vacunas de las 7.843.291 dosis que recibió Santa Fe.

Por último, la Argentina llegó ayer a los 127.009 decesos por Covid-19 tras reportarse otras 54 muertes a causa de la enfermedad. El Ministerio de Salud de la Nación informó asimismo en su parte diario que fueron reportados por las distintas jurisdicciones de todo el país 6.137 nuevos contagios de coronavirus. Con esas cifras, el total de casos de coronavirus registrados en la Argentina desde el inicio de la pandemia se elevó a 8,961.595, mientras que el de víctimas fatales suma ahora 127.009. Al día de hoy se encuentran cursando la enfermedad 76.477 infectados, en tanto el número de recuperados asciende ya a 8.758.109. En las últimas 24 horas se realizaron 51.573 testeos, con una tasa de positividad del 11,96%, cada vez más cerca nuevamente del 10% fijado como tope por la Organización Mundial de la Salud. La cantidad de personas internadas con coronavirus en UTI era ayer de 861.



BARBIJOS, ¿SI O NO?

Después de la baja en los casos, en los últimos días los números muestran una leve suba. Desde el área de Salud de Santa Fe manifestaron que esto es normal y que ya había sido anunciado, pero nuevamente ante la llegada de los primeros fríos y del invierno, recomendaron a los santafesinos completar calendarios de vacunación y cumplir con las medidas y los protocolos vigentes, para seguir cuidándonos entre todos. En la mañana de este jueves y durante una conferencia de prensa, el secretario de Salud de la provincia Jorge Prieto fue consultado sobre la posibilidad de cambios en las medidas preventivas ante la nueva realidad de la pandemia, como por ejemplo el uso del barbijo, a lo que respondió: "Las políticas sanitarias son políticas federales, que se toman en las 24 jurisdicciones. Este miércoles 9 se realizó una reunión del Consejo Federal de Salud y el próximo 18 sucederá lo mismo, y se están evaluando todas las medidas que hacen a la prevención para determinar cómo se debe seguir ante la realidad que vive hoy la sociedad, pero no olvidemos que el barbijo hizo que la circulación en lo que respecta a otras virosis, haya disminuido". También afirmó: "El pase sanitario está marcado en un decreto provincial y se siguen reviendo, lo importante para pensar en el futuro es ver cómo se comporta la pandemia, ya que no podemos predecir nada".