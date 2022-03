Preocupación por la demora en el proceso de adjudicación de viviendas

El concejal Lisandro Mársico solicitó realizar una reunión entre el Concejo Municipal y el Director del Instituto Municipal de la Vivienda Marcelo Riberi, en el marco de la preocupación que le genera la demora observada en el proceso de adjudicación de vivienda en Rafaela. La reunión fue solicitada a la Jefatura de Gabinete a través de la presidencia del Cuerpo.

“Observo demoras en adjudicaciones, además de querer conocer el avance de los pasos licitatorios de las diferentes obras que se anunciaron y en algunos casos no contamos con información”, adelantó Mársico.

“Por lo tanto solicité se haga presente el Director del Instituto y nos especifique en qué fecha se tiene previsto llevar a cabo la venta pública, de los 4 dúplex construidos por Cormorán SA en base a la iniciativa privada presentada por la firma, teniendo en cuenta que la finalización de la obra fue en el mes de Noviembre del 2021 y las soluciones habitacionales no fueron todavía adjudicadas, a la par que se aclare los motivos por los cuales durante la construcción de los dúplex no se fueron fijando las pautas de la venta pública y sus detalles, cuestión de que una vez entregada la obra por la empresa constructora se iniciara el proceso de adjudicación de manera inmediata”, sostuvo el edil demoprogresista.

“También de las 45 viviendas gestionadas a través del Programa Nacional “Casa Propia – Construir Futuro, solcito se detalle en qué estado está el proceso de licitación o ejecución de las: 28 unidades en el barrio 2 de Abril, 3 del barrio Italia, 6 del barrio Mora y las 8 viviendas del barro Zaspe”.

Asimismo, el edil precisó que “en relación a las Torres del Barrio San José se pidió información sobre el estado de las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento, como así también de las 10 viviendas anunciadas en el Barrio Mora con fondos provinciales y si bien tenemos algunos datos sobre la urbanización de los 315 lotes en el Barrio Zaspe, actualizaremos la información”, manifestó el concejal pedepista.