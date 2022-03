Gutiérrez llamó a innovar y repensar estrategias

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Dr. Rafael Gutiérrez, presidió ayer el Acto de Inicio del Año Judicial 2022 en el salón de actos de los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, ocasión en la que repasó la situación actual de la Justicia provincial y convocó a redoblar esfuerzos repensando estrategias e innovando, ante una situación provincial, nacional y mundial compleja y cambiante, con una pandemia que no termina de irse y además una sorpresiva y grave contienda armada en Europa.

Gutiérrez estuvo acompañado por el gobernador de la provincia, Omar Perotti, y los demás integrantes de la Corte, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Mario Netri, Dra. María Angélica Gastaldi y Daniel Erbetta, además del Procurador

General, Jorge Barraguirre. Mediante un mensaje grabado, hizo llegar su adhesión al acto el Ministro de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti en tanto que también participaron autoridades de los cinco colegios de Abogados, entre ellas Mabel Eusebio, titular de la entidad que agrupa a los profesionales del derecho de Rafaela y la región.

En su mensaje, el Presidente del Máximo Tribunal santafesino recordó los condicionamientos impuestos al funcionamiento de la Justicia en los últimos dos años por la pandemia de coronavirus, destacando la adopción de importantes y novedosas medidas que permitieron mantener en funcionamiento el servicio de justicia. Entre ellas, resaltó la aceleración de la modernización informática, que ya se venía impulsando, con el objetivo de llegar al expediente digital. Y detalló: presentación electrónica de escritos, ampliación del “Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos con Firma Digital”, mayor y mejor conectividad y licencias zoom para generalizar el sistema de videoconferencias propio, convenio de sistema de pagos web con el Banco de Santa Fe y la vinculación del sistema de gestión SISFE (del Poder Judicial) con otros organismos (Boletín Oficial, API, municipalidades de Santa Fe y Rosario y Colegio de Escribanos). Resaltó Gutiérrez la constante capacitación de los agentes judiciales, imprescindible para lograr la modernización señalada.

El Presidente de la Corte enfatizó el trabajo conjunto con los demás órganos del Estado para seguir desarrollando el Plan Estratégico del Estado Provincial para la Justicia Santafesina, así como el “Plan de Infraestructura Edilicia para la Justicia Santafesina”, en cuyo marco se vienen realizando importantes obras para refaccionar edificios judiciales y habilitar nuevos Tribunales en diferentes sedes de la provincia. También se refirió al convenio con el Ejecutivo provincial para desarrollar y ampliar la conectividad de todos los organismos judiciales, denominado “Santa Fe + Justicia”.

No faltó en el discurso de Gutiérrez el reclamo de la Corte respecto de las vacantes de magistrados que hay en toda la provincia, hecho que dificulta la normal prestación del servicio de justicia.

"Sobre un total de 374 cargos de jueces en toda la Provincia, 57 se encuentran vacantes a la fecha. De ellos, sólo 2 están cubiertas con jueces subrogantes; los restantes 55, permanecen sin ningún tipo de cobertura", admitió a la vez que sostuvo que "hay juzgados que deben ser suplidos por otros jueces; cámaras de apelación que deben integrarse con magistrados de diferentes fueros; demoras y trastornos en trámites y decisiones".

También se refirió a las situaciones que viven distintos jueces por las amenazas y embates de bandas criminales: “Somos conscientes -dijo- de que nuestra labor conlleva no solo grandes responsabilidades, sino también el coraje y la decisión que hacen falta para que el poder que por designio constitucional nos ha sido otorgado prevalezca sobre la injusticia y el temor”.

Del acto también participaron la Vicegobernadora de la provincia, Dra. Alejandra Rodenas; la Defensora General, Dra. Jaquelina Balangione, el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Jorge Baclini; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón; ministros y secretarios del Poder Ejecutivo; autoridades de las universidades públicas y privadas asentadas en la provincia, y dirigentes de los colegios de Magistrados, Abogados y Procuradores; y de otros poderes judiciales y de la JUFEJUS.