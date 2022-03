Noticias falsas de la guerra

En la era de las redes sociales y de periodistas que pueden cubrir la guerra en tiempo real con fotos e imágenes, a lo que se suman los contenidos generados por satélites o drones, hoy podemos saber mucho de lo que pasa a 13 mil kilómetros de distancia en la contienda que se sucede en Ucrania tras la invasión de las fuerzas militares de la Rusia imperial. Nos conmueven las pinturas de la muerte o el llanto de los niños que no entienden por qué terminó su vida tal como la conocían y deben emprender un éxodo forzado para evitar el horror.Sin embargo, como sucedió con la pandemia de Covid, como un telón de fondo de la guerra opera también un deliberado sistema de desinformación que busca incidir en la opinión pública para inclinar su apoyo a uno de los bandos de la confrontación bélica. Puede haber operaciones de prensa en la que se denuncie a las tropas rusas por haber atacado salvajemente un hospital pediátrico de una ciudad ucraniana, con el consiguiente costo en vidas humanas, en especial de niños. Obviamente que todo el mundo condena esta acción y cuestiona al país responsable y sus tropas. Pero luego surge una desmentida, un sistema de chequeo de eventuales noticias falsas que pone en duda la existencia de esta agresión. Es decir hay operaciones y contraoperaciones para buscar influir en el estado de ánimo de la opinión pública internacional, de los propios hombres de poder que toman decisiones a partir de los hechos o incluso en el espíritu del pueblo que sufre la agresión militar.Pero ante tanta información cruzada, se genera primero una sensación de confusión y luego de incredulidad que nos lleva a preguntarnos a quién le podemos creer, quién dice la verdad y quién nos trata de mentir para ponernos de su lado. Por eso los grandes medios de noticias han desarrollado sus servicios para contrastar y detectar las noticias falsas, desarmando así este tipo de maniobras.En este escenario, más de 500 civiles han muerto en Ucrania desde que Rusia dio inicio a su ofensiva militar, según un recuento de Naciones Unidas, que de todos modos estima el número es considerablemente mayor, porque tiene dificultades para verificar las informaciones que llegan sin pausa. En concreto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos tiene constancia de 516 fallecidos, entre los que figuran al menos 37 niños, informó la agencia de noticias Europa Press. Y de los 908 civiles heridos, 50 fueron identificados como menores de edad.El sitio Ukrinform.es publicaba el martes que 41 niños murieron, pero la información ya no aparecía en portada este miércoles y en su lugar, otro artículo afirma que el pánico se está extendiendo entre el personal de las tropas rusas debido a las enormes pérdidas de efectivos y equipos, según sostiene el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.La cuestión llegó incluso a la Eurocámara, donde el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell, anunció un mecanismo para sancionar actores nocivos que desinforman y pidió establecer garantías para que la información no sea un elemento que contamine las mentes. Una manera elegante de sugerir la puesta en marcha de mecanismos destinados a limitar de forma severa la libertad de expresión en el continente, algo cercano a la censura, como advirtieron en forma inmediata diversas organizaciones que velan por el derecho a la información a nivel global.El renovado debate en torno a las noticias falsas, esta vez a la luz de la guerra provocada por Rusia con su invasión a Ucrania, nos pone ante una pregunta esencial: ¿quién es dueño de la verdad y qué poderes tienen legitimidad suficiente para atribuírsela?