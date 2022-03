Detienen a Erica G., prófuga de la banda de "Yiyo" Ramallo

Erica Gómez, una joven mujer de 20 años de edad, oriunda de Rafaela y que se encontraba prófuga por tener participación en la causa de la banda o asociación ilícita para cometer crímenes liderada por Evelio "Yiyo" Ramallo -causa que ya tiene 11 detenidos con prisión preventiva sin plazos- fue hallada por la Policía Bonaerense y detenida en las últimas horas en la ciudad de Mar del Plata.

Recordemos que esta asociación ilícita está procesada por cometer tres asesinatos por encargo a sicarios, y nueve tentativas de homicidio en Rafaela. Bajo las balas de los asesinos de esta banda cayeron Ruddi Leonel González, Miguel Ángel Mendoza (44 años) y Marcelo Ariel Sánchez (49 años), y otros nueve lograron sobrevivir.

Erica Gómez contaba con varios pedidos de captura a nivel nacional, y está acusada en carácter de miembro de la asociación ilícita por hechos de suma gravedad. En idéntica condición -con pedido de captura a nivel nacional- se encuentra una socia de Gómez, la llamada Tamara San Lorenzo, alias "Gringa Jara" de 23 años, la cual aún no pudo ser ubicado su paradero ni detenida.



TRÁMITE DE

EXTRADICIÓN

En diálogo con La Opinión, la fiscal Gabriela Lema de la Sección Violencia y Corrupción Institucional de la Unidad Fiscal Rafaela, y quien conduce esta investigación, confirmó la detención de Erica Gómez en Mar del Plata, y señaló que, "la extradición está en marcha. Desde el momento de la detención puede demorar por ley hasta 10 días el trámite de extradición".

Una vez finalizado este trámite judicial en Mar del Plata la detenida será trasladada a Rafaela y aquí en nuestra ciudad se realizará la audiencia imputativa y de medidas cautelares pertinente, que aún no tiene estipulada fecha ni hora.

Cabe destacar que Gómez se había esfumado de la ciudad de Rafaela, desde hace algunas semanas, conocedora de que estaba imputada en una de las causas bajo investigación, las de mayor gravedad. Pero su escondite no duró mucho tiempo, semanas después fue localizada y detenida por la Bonaerense.

Cuando la policía marplatense allanó su vivienda, Erica Gomez se encontraba con una hermana de 17 años, y seguramente para mantener los lazos familiares tenía consigo nada menos que cuatro teléfonos celulares, usándolos indistintamente para no ser ubicada.



SU DETENCIÓN

Respecto de los detalles de su detención, se hizo eco de los mismos el colega La Capital de Mar del Plata, quien reveló que esta se produjo "casi de forma simultánea a la resolución judicial [de las 11 prisiones preventivas]". Es decir, entre martes y miércoles últimos.

Un grupo operativo de la Comisaría 6a. de Mar del Plata localizó en la zona de Río Negro al 7600 de esa ciudad de la Costa Atlántica a Erica Gómez, y la detuvo para ponerla a disposición de la Fiscalía Regional N° 5 de Rafaela.

Se sabía desde hacía algunas semanas que la joven había huido de Rafaela al saberse imputada en la causa. Como ya se mencionó, cuando se allanó la vivienda en Mar del Plata Erica estaba junto a una hermana de 17 años; y la policía local secuestró cuatro teléfonos celulares.

Ahora la joven deberá afrontar cargos por ser miembro de la asociación ilícita, con roles no especificados aún sobre su participación y accionar.

Las calificaciones penales en la causa atribuida a la banda de Ramallo por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) rafaelino van desde asociación ilícita; homicidio calificado (por precio o promesa remuneratoria) y agravado (por el empleo de un arma de fuego); tentativa de homicidio calificado (por precio o promesa remuneratoria; por el concurso premeditado de dos o más personas) y agravado (por el empleo de un arma de fuego y por la participación de menores de 18 años); amenazas coactivas y coacciones agravadas por el uso de arma de fuego.



LA CÁRCEL DE

MARCOS PAZ

En relación a hechos delictivos que se desarrollaron a partir del 1 de agosto de 2021, según la profunda investigación de la Unidad Fiscal Rafaela, Erica había sido reclutada para ser parte del grupo liderado por Evelio “Yiyo” Ramallo, este último acusado de narcotráfico que se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal de máxima seguridad de Marcos Paz (Buenos Aires).

En esa cárcel se encuentran alojados los principales narcos del país. Desde Marco Antonio Estrada Gonzáles, capo narco de la villa 1-11-14 que fue condenado a 24 años de prisión; hasta Ariel Máximo "Guille" Cantero, el líder de la rosarina "Los Monos", quien ya superó una condena a 100 años de prisión.

También están en la misma cárcel de Marcos Paz otros "famosos": los miembros del clan Loza, que están siendo juzgados por una de las causas de lavado de dinero más grandes de la historia; Néstor Rojas, supuesto líder narco del Primer Comando de Frontera, y Carlos Barreiro, cabecilla de la banda que manejaba el ingreso de la marihuana al país desde Itatí (Corrientes). También pasó por ese complejo penitenciario Miguel Ángel -alias “Mameluco”- Villalba, quien se encuentra actualmente investigado en la causa de la cocaína envenenada con carfentanilo que dejó 24 muertos en todo el país.