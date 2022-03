Macri castigó con dureza la gestión de Riquelme

POLITICA. El ex presidente de Boca y de la Nación fue contra Riquelme.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El ex presidente de Boca y de la Nación Mauricio Macri aseguró ayer que Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de la entidad xeneize "está arruinando el club".

"¿No te das cuenta que nos está arruinando?. Una cosa es saber poner la pelota y otra dirigir un club", expresó Macri al ser consultado por un fanático boquense mientras recorría la ExpoAgro en San Nicolás.

El ex presidente boquense, quien condujo al club cuando Riquelme fue jugador, fue consultado por un fanático de Boca que estaba en la exposición y le pidió hacerle una consulta "de hincha de Boca a otro hincha de Boca".

Cuando le preguntó cómo veía al club, Macri le respondió con una dura crítica contra Riquelme, quien conduce los destinos futbolísticos de la entidad de la Ribera, y con quien está enemistado desde hace 20 años.

La disputa entre Macri y Riquelme surgió luego del gesto de Román hacia el entonces presidente "xeneize", cuando se puso las manos en las oreja en lo que luego el entonces jugador dijo era el "Topo Gigio" para su hija que era fanática del personaje.

Las diferencias entre ambos se acentuaron desde el momento en que Riquelme se metió en la política del club y llegó a un puesto directivo.

"Yo nunca vi a un chico que lo hagan hincha de tal partido político. A nosotros nos usaron el club durante 25 años para hacer política y eso está más que claro", dijo Riquelme en declaraciones a un canal deportivo semanas atrás, en obvia alusión a Macri.

Pero Macri no se quedó atrás y en diciembre de 2019, comparó al actual presidente de Boca, Jorge Ameal, y a Riquelme con sus rivales en la política: "Ameal parece Alberto Fernández y Riquelme, Cristina Kirchner".