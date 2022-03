El “Bicho” Aguirre y el presente de Atlético: “El equipo se va entendiendo”

La primera victoria en el campeonato trajo alivio por barrio Alberdi. Tras un comienzo turbulento, con dos derrotas y un empate, la ‘Crema’ necesitaba sumar de a tres para vivir una semana como la que viene teniendo, con un clima agradable, a pesar de las precipitaciones que vinieron complicando los trabajos programados.



El nuevo Atlético de Rafaela superó 3-0 a Gimnasia de Jujuy, tuvo su primera alegría en un certamen que lleva jugadas cuatro fechas y ahora se prepara para visitar a Flandria, este sábado a las 17hs, en busca de un nuevo triunfo.

“Tenemos que pensar en nosotros, ni antes éramos los peores ni ahora por ganar por diferencia de tres goles somos los mejores”, manifestó Nicolás Aguirre. El ‘Bicho’, sumó sus primeros minutos en este regreso a la Crema y entiende que es momento de “estar en calma, saber que es una categoría muy difícil, que es un torneo muy largo y que todos los rivales son complicadísimos”.



La victoria significó un ‘alivio’, para todos por Alberdi. Se necesitaba. Era lo que se buscaba y tanto venía costando (en los últimos tiempos).



“El equipo se va entendiendo, se va conociendo, ojala que lo podamos hacer mejor partido a partido y espero que podamos ganar el próximo sábado”, indicó Aguirre.



El Bicho ingresó a los 78 minutos del encuentro y de esta forma se concretó su reestreno con la celeste y blanca, luego de once años. Al respecto señaló: “Estoy muy contento, muy feliz. Agradecido del cariño que tiene la gente hacia mí, después de haber logrado en el 2011 aquel ascenso y algo histórico para el club, pero hay que demostrar, estoy acá para sumar, ojalá pueda ponerme lo mejor físicamente prontamente para tratar de ser una solución más para el equipo, se pudo ganar y estamos contentos por eso”.



Aguirre (31 años) fue el último en llegar y en relación al grupo y las expectativas manifestó: “Casi no tuve entrenamientos con mis compañeros, nos estamos conociendo en el día a día, hace poco que me sumé, tengo que encontrar mi lugar, ponerme lo mejor posible y brindarle soluciones al Yagui para que podamos hacer todos un buen torneo”.