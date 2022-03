Arsenal y Vélez buscan regresar al triunfo

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Arsenal y Vélez buscarán hoy regresar a la victoria cuando se enfrenten en Sarandí por la Zona B de la Copa de la Liga Profesional en el partido con el cual comenzará la sexta jornada del campeonato argentino.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19:15 en el estadio Julio Humberto Grondona, será controlado por el árbitro Néstor Pitana, quien estará asistido por Diego Romero y Gisela Bosso, e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Deportes Premium.



EL RESTO DE LA FECHA. Sábado 12/03: 17hs Aldosivi vs Tigre, 17hs Huracán vs Godoy Cruz, 19.15hs Rosario Central vs Barracas Central. Domingo 13/03: 17hs Lanús vs Colón, 21.30hs Estudiantes vs Boca. Lunes 14/03:21.30hs Independiente vs Central Córdoba.



Las probables formaciones:



Arsenal: Axel Werner; Christian Chimino, Gonzalo Goñi, Ignacio Gariglio, Damián Pérez; Lucas Brochero, Dardo Miloc, Mauro Pittón, Facundo Kruspzky; Sebastián Lomónaco y Alexander Díaz. DT. Leonardo Madelón.



Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Valentín Gómez, Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Máximo Perrone; Luca Orellano, Lucas Pratto, Lucas Janson; Lucas Pratto o Santiago Castro. DT: Mauricio Pellegrino.



PLATENSE ANTE PATRONATO



Platense intentará hoy volver al triunfo para ubicarse en la cima de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional cuando reciba al necesitado Patronato de Paraná que, a su vez, buscará su primera victoria de la mano de Facundo Sava en un partido correspondiente a la sexta fecha del torneo.

El encuentro se jugará a partir de las 21:30 en el estadio Ciudad de Vicente López, tendrá con el arbitraje de Darío Herrera, quien estará asistido por los jueces de línea Pablo González y Damián Espinoza, y el mismo será televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.



EL RESTO DE LA FECHA. Sábado 12/03: 19.15hs Sarmiento vs Newell's, 21.30hs Talleres vs San Lorenzo. Domingo 13/03: 17hs Unión vs Banfield, 19.15hs River vs Gimnasia. Lunes 14/03:19.15 hs Atlético Tucumán vs Racing, 21.30 hs Argentinos vs Defensa y Justicia.



Las probables formaciones:



Platense: Jorge De Olivera; Nicolás Morgantini, Haibrany Ruiz Díaz, Kevin Andrade, Juan Infante; Iván Gómez, Hernán Lamberti; Ignacio Schor, Franz Gonzales Mejía, Brian Mansilla; Gonzalo Bergesio. DT: Claudio Spontón.



Patronato: Matías Mansilla: Raúl Lozano, Leonel Mosevich, Facundo Cobos, Juan Cruz Guasone; Fabio Vázquez, Gabriel Gudiño, Sebastián Medina, Nicolás Castro, Alexander Sosa; Lucas Barrios. DT: Facundo Sava.