Arranca la Copa Centenario de Inferiores

La Copa Centenario de Liga Rafaelina de Fútbol, también tendrá su versión para la categoría 2008 en la que participarán todos los clubes afiliados con invitados especiales como la Selección de la Liga Esperancina y dos de la Liga Departamental San Martín.El certamen, histórico y único en el marco de los festejos del centenario de la Liga, comenzará este viernes y finalizará el domingo 13 de marzo, jugándose casi 100 encuentros divididos en seis sedes, más las respectivas finales que se disputarán en nuestra ciudad.Este viernes, en el estadio Agustín Giuliani, los encuentros comenzarán desde las 19hs con Ferro enfrentándose con la Liga San Martín. Luego lo harán Sportivo vs Peñarol (20hs), Ben Hur vs 9 de Julio (21hs) y en último turno Quilmes vs Atlético (22hs).En cancha de Unión de Sunchales, desde las 19hs. En San Vicente, Frontera, Moisés Ville y Susana a las 20hsFerrocarril del Estado, Liga Departamental San Martín, Sportivo Norte y Peñarol.Ben Hur, 9 de Julio, Atlético de Rafaela, Argentino Quilmes.Dep. Tacural, Dep. Ramona, Libertad de Sunchales, Argentino de Vila.Liga Esperancina, Belgrano de San Antonio, Deportivo Aldao, Unión de Sunchales.Atlético María Juana, San Martín de Angélica, Brown de San Vicente.Libertad de Estación Clucellas, Talleres de María Juana y Bochófilo Bochazo.Zenón Pereyra, Dep. Josefina, Def. de Frontera.Sp. Santa Clara, Atlético Esmeralda, La Hidráulica.Independiente San Cristóbal, San Isidro de Egusquiza, Moreno de Lehmann.Independiente Ataliva, Argentino de Humberto, Tiro Federal de Moisés Ville.Florida de Clucellas, Liga Departamental San Martín B, Dep. Bella ItaliaJuventud Unida Villa San José, Sp. Roca, Dep. Susana.