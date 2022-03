Presentaron el Regional del Litoral

En la sede de la Unión de Rugby de Rosario fue presentado oficialmente en la noche del miércoles el Torneo Regional del Litoral 2022. La competición dará comienzo en Primera División este 12 de marzo, mientras que Segunda y Tercera División, será el 19 de marzo. El formato será de todos contra todos a dos ruedas, más las definiciones.

El acto fue encabezado por el presidente de la Unión de Rugby de Rosario, Rubén González Fresneda; el vicepresidente de la Unión Santafesina, Enrique Patrizi, y el presidente de la Unión Entrerriana de Rugby, Nelson Dipalma. Además, fueron parte del lanzamiento el vicepresidente de la URR, Martín Vergara, y Juan José Pablo, secretario del ente rector del rugby rosarino.

También se encontraban presentes los capitanes de la gran mayoría de los clubes de la competición, entre ellos Nicolás Imvinkelried, representando al CRAR. El equipo rafaelino estará debutando el 19 como visitante ante Logaritmo en el torneo de Segunda División.

En el nivel superior la primera fecha, este sábado 12 desde las 16 tendrá los siguientes encuentros: Santa Fe Rugby vs. Provincial (Fernando De Feo); CRAI vs. Old Resian (Mauro Rivera); Universitario de Rosario vs. Jockey Club (Carlos Poggi); Paraná Rowing vs. Duendes (Facundo Gorla) y Estudiantes de Paraná vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario (Longobardi).