En el marco del programa Verano Acá, se realizó la primera bicicleteada del año. La actividad fue organizada por la Secretaría de Ambiente y Movilidad, el Instituto para el Desarrollo Sustentable y la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Rafaela. Contó con el acompañamiento del grupo "Los Picantes", que animaron el evento y acompañaron el recorrido. También colaboró personal de la Guardia Urbana Rafaelina y Protección Vial y Comunitaria.Con muy buena predisposición de todos los asistentes y un clima de entusiasmo, el recorrido comenzó a las 20:00 y finalizó aproximadamente una hora después.Luego de la recorrida tuvo lugar una clase de estiramiento para los ciclistas a cargo de profesores y, finalmente, se realizaron sorteos entre todos los participantes.Una de las funcionarias presentes fue la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe declaró: “Hoy es una jornada muy linda dentro del marco del programa Verano Acá, que se viene llevando a cabo desde el municipio con diversas actividades. Hoy está planteada esta bicicleteada, una oportunidad recreativa que tenemos todos los rafaelinos y rafaelinas para recorrer la ciudad. Es una actividad distinta a lo que estamos acostumbrados, y queremos disfrutarla porque lo que proponemos es brindar actividades que tienen que ver con el cuidado de la salud”.Ignacio de Podio, subsecretario de Deportes y Recreación, uno de los responsables del evento, manifestó que “luego de la pandemia, podemos realizar la primera edición de esta bicicleteada 2022. Es la primera pero no va ser la última. Nuestra idea es seguir fomentando el uso de la bicicleta. Vale la pena recorrer la ciudad en bicicleta, lugar desde donde se aprecia lo linda que está”.Por su parte, la promotora ambiental del Instituto para el Desarrollo Sustentable, Antonella Kern, indicó: “Por suerte, es la primera bicicleteada que podemos realizar en el año. Venimos promocionando la movilidad sustentable desde hace mucho tiempo”.TESTIMONIO DE ASISTENTESEmilio, participante del evento, comentó que ya hace un tiempo que participa con el grupo “Los Picantes” y si bien es el mayor del grupo, es un asiduo concurrente. “La bici me gusta. Es un medio de transporte sano, ecológico y me sirve como terapia para descansar del trabajo”, explicó.Silvina, también integrante del grupo “Los Picantes”, se refirió al encuentro como “una actividad muy linda y muy valiosa para la salud ya que sirve para mejorar el estado de ánimo. La idea es animar a la gente para que agarre la bicicleta y haga este deporte”.EL RECORRIDOLa actividad se inició en la Plaza 25 de Mayo (frente al edificio municipal), y continuó por bulevar Roca hasta calle Perú. Luego se avanzó hasta avenida Luis Maggi, y se retornó por bulevar Lehmann hasta su finalización frente a la plaza 25 de Mayo.El recorrido fue pensado para circular por los tramos de ciclocarriles que fueron renovados en el barrio 9 de Julio, los cuales favorecen a gran cantidad de personas que asisten a instituciones educativas y deportivas del sector.MOVILIDAD SUSTENTABLELa movilidad sustentable es uno de los ejes principales en los que trabaja la Secretaría de Ambiente y Movilidad, y el Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDSR). Este tipo de actividades buscan promover que cada día más personas elijan este medio de transporte para realizar sus traslados, ya que el uso de la bicicleta permite, entre otras cosas, conservar el ambiente, descomprimir el tránsito y contribuir al cuidado de la salud.