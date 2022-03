Los municipales acordaron un aumento salarial del 46%

Vale destacar que el acuerdo fija para el primer semestre un incremento del 30%, porcentaje que en consecuencia impacta en el aguinaldo.El incremento del 46% se fija sobre la política salarial vigente en cada jurisdicción tomando como base el mes de enero de 2022, que se abonará en seis tramos y de la siguiente manera: 22% a partir del 1° de marzo, 4% a partir del 1° de mayo, 4% a partir del 1° de junio, 6% a partir del 1° de julio, 5% a partir del 1° de agosto, y 5% a partir del 1° de setiembre.Durante el transcurso del mes de setiembre del corriente año, las partes se reunirán a los efectos de evaluar la situación salarial en función de la evolución de las variables inflacionarias.El salario mínimo garantizado de bolsillo sufrirá los mismos incrementos, y también se traslada a Jubilados y Pensionados. El acuerdo alcanza, además del personal permanente, a todas las modalidades de contratación, en municipios y comunas de la Provincia de Santa Fe.Esta política salarial es el resultado innovador de aplicar una cláusula gatillo pero con porcentajes superiores a la inflación, que será ajustado en setiembre. Cabe destacar que la Justicia determinó que podrá haber acuerdos salariales locales, siempre por arriba de la paritaria establecida en la Ley 9.286.Tras el aumento logrado en la mesa paritaria, Ignacio Noni Monzón, flamante secretario general de la FESTRAM señaló que “este acuerdo es trascendental, porque pone de manifiesto que pese a los interesados en romper esta paritaria, Intendentes y Presidentes Comunales se comprometieron para negociar con FESTRAM, en el único ámbito legal vigente, el salario de los Trabajadores Municipales y Comunales de nuestra Provincia y hubo un marco de unidad y participación de todos los Sindicatos del Interior» expresó Ignacio “Noni” Monzón” Secretario General.Por su parte, la Secretaria Adjunta Andrea Paz, resaltó “es un acuerdo superador al del año pasado ya que es mayor en su primer tramo, y esto demuestra que FESTRAM cumple”.Por último, desde el gremio de los municipales se ratifica que sobre la base del acuerdo logrado en el marco de la Ley 9.996 -que fija las condiciones salariales y formas de pago mínimas para la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe- a partir de ahora los Sindicatos de base quedan facultados para obtener mejoras superiores al acuerdo alcanzado”.Por este último párrafo debe entenderse que, por ejemplo, el Seom, sindicato que nuclea a los trabajadores y obreros municipales de Rafaela y una gran región, podrá negociar con el Gobierno local un incremento salarial que se ubique por encima del alcanzado en la paritaria provincial y será convalidado por FESTRAM sin que ello implique que el resto de municipios y comunas tengan que otorgar la mejora a sus empleados.De todas maneras, en la tarde de ayer el Seom comunicó, por distintos medios, la novedad de la recomposición de haberes para el año en curso a sus afiliados, lo que no implica que pueda “negociar” algún “extra” por encima de esa suba con el Departamento Ejecutivo.AUSENCIAS LLAMATIVASEl encuentro se llevó a cabo de manera presencial en Casa de Gobierno de la ciudad de Santa Fe con la coordinación de la secretaria de Integración y Fortalecimiento Institucional y la presencia de su titular, José Luis Freyre, y las máximas autoridades de la FESTRAM y de los siguientes municipios y comunas: Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Venado Tuerto, Esperanza, Reconquista, Cañada Rosquín y Helvecia.De esta nómina surge que en el encuentro no hubo presencia de representantes del gremio rafaelino como tampoco de la ciudad de Rosario. Asimismo, no fueron de la partida funcionarios de los Gobiernos de ambas ciudades, cuando siempre estuvieron sentados a la mesa de negociación paritaria.