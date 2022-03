Básquet: inician las Formativas

Este sábado dará inicio el calendario de torneos 2022 de la Asociación Rafaelina de Básquetbol con la primera fecha del torneo de Divisiones Formativas. Recordemos que en primera división comenzará el viernes 18 de marzo.

Se mantendrá el sistema de Tiras A y B para desconcentrar la actividad. Arrancarán las categorías U16, Mini, U14 y U21, mientras que las restantes quedarán para arrancar el 19.

Este es el programa de partidos: Tira A, sábado 12, a las 10.30 Ben Hur vs. Atlético U16, Mini, U14; Libertad vs. Independiente en U16, Mini y U14; Unión vs. 9 de Julio U16, Mini, U14 y U21; Quilmes vs. Peñarol, U16, Mini.

Tira B, sábado 19: 10.30 Atlético vs. Ben Hur, Premini, U13 y U18; Independiente vs. Libertad U15, Premini, U13 y U18; 9 de Julio vs. Unión, U15, Premini, U13 y U18; Peñarol vs. Quilmes, Premini y U18.