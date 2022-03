Lichi traerá su música a Rafaela

Lisandro Ruiz Díaz, mejor conocido como Lichi, es un joven oriundo de Rafaela, pero que vive en Rosario hace ya un tiempo. Es muy reconocido en sus redes sociales por su creatividad, su desenvoltura, sus modos de acercarse al público. En Instagram cuenta con más de 45.000 seguidores y está verificado; esa tilde azul es importante ya que, de ese modo, se lo puede reconocer como una figura notable del medio.

Además, Lichi es músico, youtuber, activista por la diversidad y comunicador. Todos sus perfiles se cruzan a la hora de crear contenido y, como bien dijo en una entrevista para Página 12, no podría elegir una en específico. “Todo lo que genero, ya sea periodístico, una canción o un video para YouTube, no deja de ser contenido. Hago una cosita a partir de lo que me interesa o me gusta y la comparto, sea el formato que sea”. Las plataformas que permiten hacer transmisiones en vivo, tales como Twitch, visibilizan de manera más más dinámica y ágil aquello que se desea comunicar. Lichi utiliza todas estas herramientas y llega a diversos tipos de públicos, quienes buscan particularmente qué ver en internet.

Sin embargo, la música es su gran pilar, lo que más lo acerca a la gente. En sus inicios, formó parte del grupo musical “Los usuarios” y luego se desenvolvió como solista, aunque podría decirse que no está tan solo: “Si bien soy el director de la orquesta, lo que escuchás no es algo que logré solo. Entiendo que a Luis Miguel no le importará, pero a mí me molesta que se diga que soy solista cuando hay un montón de músicos haciendo muchas cosas. Lichi es más un concepto que una persona”, expresó en diálogo con Página 12. Uno de sus últimos lanzamientos fue Tecnología, una trilogía de EPs donde recopila canciones que profundizan en la percepción de sí mismo, su historia, su forma de ver el mundo y los vínculos.

Este verano que en unos días llega a su fin, fue un momento de despliegue artístico para Lichi. Llevó su música a La plata, a Mar del Plata, a La Tangente, centro cultural muy importante de Buenos Aires y en Rosario tuvo la oportunidad de abrir el show de Babasónicos, una de las bandas de rock con más vigencia en el país. Esta gira que tanta satisfacción le dio, aún no termina; pasará por Rafaela donde está “su gente”, como él suele expresar, un público gustoso de escuchar su música.

Con respecto a la presentación que llevará a cabo en el bar de La Mula, nos comenta que “es un show donde solo estoy yo con mi guitarra y mi voz, un formato súper íntimo que para mí es la esencia de mi música: todo lo que hago parte de ese núcleo de cantautor. Es un tipo de show con el que siempre se arma una atmósfera muy linda y el de la Mula va a ser con entrada a la gorra para que no se quede nadie afuera”, detalla.

Tocar en vivo, sentir la euforia del público, las miradas, los aplausos, ese vibrar en sintonía; todo es parte de lo que se podrá vivir este domingo 13 de marzo.