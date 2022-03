El Cine Belgrano estrena Belfast, una de las favoritas de los Oscar

El Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano anuncia su cartelera desde el viernes 11 al martes 15 de marzo con tres propuestas para disfrutar.

En el horario central de las 21:30, se proyectará "Belfast", uno de los films que competirá en la próxima edición de los Premios Oscar por el galardón a Mejor película.

Está dirigido por Kenneth Branagh, y cuenta una historia con tintes autobiográficos situada en pleno conflicto de Belfast, Irlanda del Norte en los años 60. Además, es un coming-of-age con todos los condimentos que lo hacen un gran drama histórico, emotivo, político y atrapante.

El film compite además en la categoría de Mejor dirección, Mejor actor y actriz de reparto (Ciarán Hind y Judi Dench, respectivamente), Mejor sonido, Mejor guión original y Mejor canción original (“Down to Joy” de Van Morrison).

Cuenta la historia de Buddy, un niño de la clase obrera que vive una infancia feliz en una comunidad donde todos sus familiares habitan en una misma calle. Allí es imposible perderse, ya que todos en Belfast se conocen. Sin embargo, en un caluroso agosto el descontento social estalla generando disturbios en la ciudad. Católicos vs protestantes, que hasta hace poco eran vecinos cordiales, parecen haberse convertido de pronto en enemigos mortales.

Además, en el horario de las 18:00, continúa la película animada “Corazón de fuego”, que retrata el fascinante mundo de los bomberos, centrado en una joven atravesada por el amor a ese oficio.

Georgia Nolan sueña con ser la primera mujer bombero del mundo, pero todos quieren convencerla de que esa no es una profesión para chicas. Cuando, años más tarde, un misterioso pirómano comienza a sembrar el pánico en Broadway, surgirá la oportunidad que siempre ha estado esperando. La investigación es asignada al bombero retirado Shawn, el padre de Georgia. Desesperada por ayudar a su padre y salvar su ciudad, Georgia se disfraza de chico y se une a un pequeño grupo de bomberos inadaptados que van a poner todo su corazón en detener al pirómano.

La entrada general para ambas películas es de $400.

Ecos de un crimen

Llega a Espacio INCAA del Cine Belgrano el film nacional más visto de los últimos dos años. Se trata de “Ecos de un crimen”, thriller protagonizado por Diego Peretti y Julieta Cardinalli, y dirigido por Cristian Bernard.

Cuenta la historia de Julián Lemar, un escritor de best-sellers de suspenso, quien se va de vacaciones con su familia a una cabaña en un bosque. La primera noche, durante una fuerte tormenta, se corta la luz y una mujer se presenta pidiendo ayuda desesperada: su marido mató a su hijo y ahora quiere acabar con ella. A partir de ese momento, el peligro y el engaño son una amenaza constante y, para Julián, comienza una noche infernal hasta descubrir la verdad.

Espacio INCAA tiene un costo de $100 las generales, y descuento a jubilados y estudiantes: $50.