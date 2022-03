El PDP destacó valores de Juan Carlos Borio

Honestidad y gestión constituyen el legado del paso del ex intendente de Rafaela por la función pública, según el PDP.

“Nuestras obras más importantes no se ven porque son los desagües por eso la gente no las recuerda”. Con esa frase el exintendente Juan Carlos Borio solía rematar una charla de las tantas que podía tener con la gente que lo encontraba en algún lugar de la ciudad, señalaron desde el Partido Demócrata Progresista de Rafaela al recordar la figura del dirigente que falleció el pasado sábado 26 de febrero a los 75 años.Si bien llegó a ocupar el sillón mayor, los hechos lo pusieron en ese destino que aceptó y supo llevar adelante conformando un gabinete de personas sencillas pero muy comprometidas con la función pública cuyas vidas pasaron a ser el pensamiento cotidiano para beneficio de la ciudad a cada instante.Con sólo cinco secretarías realizó gestiones valiosas: concretó el acueducto Esperanza-Rafaela, la ampliación de la red de agua corriente para los barrios de la ciudad, ejecutó un plan de quinientas viviendas del FO.NA.VI y llevó adelante la compra del edificio en el que hoy funciona el Museo Histórico Municipal."El desempeño del contador Borio como principal miembro del ejecutivo en esos tiempos fue reconocido por pares, empleados municipales, ciudadanos rafaelinos, y cuanto visitante conociera Rafaela. Y fue confirmado tiempo después siendo electo concejal", agrega el documento del PDPHombre gentil y sociable, conocedor del Plan Director que desde la intendencia marcaba rumbos decisivos para lograr en la obra pública el crecimiento sostenido. Supo imprimirle a su labor, no solo el acercamiento al vecino sin necesidad de propaganda política, sino desde un bajo perfil y prolija gestión, permitir que la ciudad incremente sus entidades educativas y de servicio, así como el acceso a la vivienda y el apoyo a numerosas y diversas actividades culturales."El PDP Rafaela lo despide con total reconocimiento a su honestidad y entrega a su ciudad por la que tanto trabajó", subrayó el comunicado a modo de homenaje de Borio, intendente de Rafaela entre 1976 y 1983.