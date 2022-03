No aprendieron nada

La triste novela de todos los años, volvió a repetirse este 2022 y los chicos, rehenes de esta puja, no comenzaron las clases con normalidad la semana anterior, tal como estaba previsto en el calendario escolar, y en esta semana la tendrán en cuenta gotas.Luego de un 2020 con una educación que anduvo a los tumbos, sin presencialidad y con una virtualidad que tuvo resultados preocupantes, y de un año anterior en el que la enseñanza estuvo lejos de alcanzar los mínimos objetivos, se esperaba y anhelaba que el inicio de este ciclo lectivo sea sin contratiempos y alentador, pero nuevamente el sin sentido se apoderó de los “contendientes” y el arranque fue más de lo mismo como si la emergencia sanitaria no hubiera dejado algo para reflexionar y aprender.Ante la demora del Gobierno provincial, primero en convocar a paritarias, y luego en hacer un ofrecimiento salarial a los maestros, con la intención de esperar los resultados de la misma instancia a nivel nacional, se veía venir y los sindicatos se cansaron de anticiparlo que no iba a quedar margen para seguir conversando en caso de que la propuesta salarial no los convenciera.La cuestión es que la Nación ofreció a los gremios docentes nacionales un 45,6% de incremento, y ese valor se debe tomar obligatoriamente como base para todos los maestros del país, pero cuando se esperaba que la oferta de la Casa Gris iguale o mejore ese incremento, salió con un 41,7% y prácticamente empujó a Amsafe, Sadop y Uda a las medidas de fuerza.De este conflicto, que pudo evitarse surgen algunas preguntas para tratar de encontar una explicación a la “estrategia” de la Provincia, y los costos innecesarios que se termina cargando. La primera es ¿para qué se esperó la paritaria nacional si ya tenían definido lo que iban a ofertar en primera instancia?. ¿Por qué no se comenzó a “negociar” antes con los docentes y habría quedado más tiempo para ponerse de acuerdo y que los chicos no paguen las consecuencias?. Si, como se sabe, la Provincia tenía el dinero para hacer un esfuerzo mayor, y ahora se estira en varios puntos porcentuales más, ¿qué sentido tuvo pagar el costo que hoy paga con la comunidad educativa y la sociedad?