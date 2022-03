¿La educación es prioridad?

Desde siempre, marzo es el mes en el que los niños, niñas y adolescentes comienzan con las clases en la Argentina. Pero una de las complicaciones adicionales derivadas de la inflación, que obliga a discutir el precio de los bienes, de los servicios y del trabajo en forma permanente, gira en torno a la cuestión salarial. En este caso, los gobiernos de las distintas provincias tienen la responsabilidad de negociar con los gremios docentes de sus distritos la actualización de los sueldos para tratar de mantener el poder adquisitivo de sus ingresos. Sin embargo, en este país de la escasez continua las tensiones a la hora de discutir cuánto pagar por un trabajo son habituales al punto de estresar cualquier vínculo.

En la Provincia de Santa Fe, hace más de una década que cada ciclo lectivo comienza con medidas de fuerza de los docentes ante la falta de acuerdo respecto al salario puesto que usualmente la oferta de los gobiernos está por debajo de las expectativas de los trabajadores de la educación. Así, quienes pagan la factura de estos desencuentros en las mesas paritarias son los alumnos que pasan menos días en las aulas de lo que deberían. Y esto es doloroso cuando venimos de dos años de clases suspendidas, remotas o con burbujas que impidieron un normal desarrollo de los procesos educativos.

Sin tener en cuenta este contexto, los ministerios de Educación y de Trabajo de Santa Fe muestran irresponsabilidad a la hora de sentarse a negociar el salario docente. La primera convocatoria a mediados de febrero se diluyó en otros temas de la agenda sin abordar la cuestión salarial. La segunda también porque se aducía la necesidad de tener como referencia el aumento salarial que se decidiera en la paritaria nacional, que finalmente terminó siendo del 45,5 por ciento en cuatro tramos. Pero, sorpresivamente, los funcionarios santafesinos propusieron mejorar el salario de los docentes santafesinos en un 41,7 por ciento. ¿Por qué esperar a la paritaria nacional si luego no se toma en cuenta para encarrilar el diálogo en la Provincia? Se perdió tiempo porque los gremios rechazaron la oferta y directamente resolvieron un plan de lucha con cuatro días de paro que terminaron ayer mientras el Gobierno provincial se olvidó de los chicos y chicas que necesitan educarse, algo que tanto se pregona a la hora de los discursos (vacíos).

Finalmente, tras el plan de lucha, los funcionarios admiten que le torcieron el brazo, no tienen más remedio que ceder y aceptan pagar un costo político que bien podrían haber evitado con algo más de astucia en la negociación. Tampoco hay garantías de que Amsafe y el resto de los gremios del sector acepten la oferta ya oficializada por la Provincia a los empleados públicos, que consiste en un incremento salarial del 46 por ciento en cuatro tramos. El antecedente más cercano es del año pasado, cuando los maestros rechazaron el ofrecimiento que sí aceptaron ATE y UPCN.

Por lo demás, queda la certeza de que los funcionarios santafesinos dicen una cosa y hacen otra. El año pasado, en octubre de 2021, los ministros de todas las provincias suscribieron un acuerdo para garantizar al menos 190 días de clases en el calendario escolar 2022 para priorizar contenidos y recuperar aprendizajes.

Puro verso. El sitio Chequeado.com evaluó concluyó que solo 2 jurisdicciones -CABA y Neuquén- diseñaron calendarios escolares que prevén 190 días de clase, según lo acordado en el Consejo Federal de Educación para recuperar los aprendizajes perdidos por la interrupción de clases presenciales durante la pandemia. En las otras 22 provincias no se cumplirá con este compromiso. Santa Fe es una de ellas.

En su discurso de apertura de sesiones ante la Asamblea Legislativa, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló sobre el Ciclo Lectivo 2022. En cadena nacional, indicó que “comenzamos un ciclo lectivo reparador con 190 días de clase, con presencialidad plena, segura y continua”. Puro relato.