Djokovic tampoco estará en Indian Wells

Finalmente, con dudas hasta último momento, pendientes de la decisión del CDC (Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos), Novak Djokovic no podrá competir en el Masters 1000 de Indian Wells. La noticia llega a través de la organización y, al mismo tiempo, con un mensaje del otrora N°1 del mundo.

"Mientras aparecí automáticamente en las listas de Indian Wells y el Miami Open, sabía que sería poco probable que pudiera viajar. El CDC ha confirmado que las regulaciones no cambiarán por lo que no podré jugar en Estados Unidos. Buena suerte a los que juegan en estos grandes torneos", expresó en sus redes sociales el serbio.

Finalmente, Grigor Dimitrov tomará su lugar en el cuadro: Jordan Thompson (78°) o David Goffin (71°) sería su primer rival en segunda ronda. Un lucky loser se moverá a la posición del búlgaro.



SIN FRAN CERUNDOLO

El tenista argentino Francisco Cerúndolo cayó en la primera ronda de la qualy del Masters 1000 de Indian Wells ante el chino Juncheng Shang por 7-6 (4) y 6-4. En el cuadro principal estarán Diego Schwartzman, Federico Delbonis, Federico Coria, Facundo Bagnis, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo.