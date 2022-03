Subcampeonato del pelotari Daniel Bima

La Subcomisión de Pelota Paleta de Atlético de Rafaela informó que en los días 4, 5 y 6 de marzo se llevó a cabo en las instalaciones del Jockey Club de Venado Tuerto, la 1ra fecha del año del “Torneo Anual Amistad”, organizado por la Comisión de Torneos Amistad, dependiente de la Federación Santafesina de Pelota Paleta. En la misma compitieron 4 jugadores de Atlético de Rafaela.

Categoría “B”: Subcampeón: El jugador de Atlético, Daniel Bima en pareja con el local Daniel Arce. Lograron el segundo puesto luego de pasar la zona clasificatoria con triunfos sobre los binomios formados por I. Lamagna - M. Barreto de Elortondo y S. Leguizamón (V. Tuerto) – B. Arias (Firtmat) por 25/05 y 25/13 respectivamente.

Posteriormente ganaron los cuartos de final a la pareja del rafaelino Germán Stoffel y G. Santizo de Casilda por 25/18 y adjudicarse la semifinal frente A. L. Ceghetti (V. Tuerto) y C. Becerra (Firmat) por 25 a 13.

El día domingo jugaron la final ante el binomio conformado por M. Rossi (Ch. Ladeado) e I. López (Canals Cba.) siendo derrotados por 30 a 23, en un partido muy parejo hasta el tanto 22 en donde llegaron empatados, para luego sacar una diferencia indescontable por parte de los ganadores.

También en esta categoría compitieron los pelotaris de Rafaela, Luis Zanoni quien llegó hasta cuartos de final y Claudio Mansilla quedando eliminado en zona clasificatoria.



COMENZÓ LA ESCUELITA DE PELOTA PALETA

El lunes 7 de marzo comenzó el ciclo anual 2022 de la escuelita de Pelota Paleta para niños y niñas a partir de los 7 años (no excluyente), desarrollándose las clases, en forma gratuita, los días lunes, miércoles y viernes de 18.00 a 19.30 hs. en las instalaciones del frontón sito en el interior del autódromo Ciudad de Rafaela.

El dictado de las mismas estará a cargo del Prof. de Educación Física Daniel Bima, Para cualquier información dirigirse a la secretaría de club o a los TE: 3492 520197 (D. Bima) – 3492 603475 (P. Vaca) - 03492 417916 (C. Emmert) - 3492 682975 (M. Montoya).