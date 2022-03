"La pandemia remontó mucho al sector"

Cada 10 de marzo, desde 1994 en adelante, año en el que se lo decretó en el convenio colectivo de trabajo, se celebra en la República Argentina el Día del trabajador de la alimentación en honor a todos los esfuerzos dispuestos por las personas que trabajan en el sector productivo alimenticio. Igualmente, no todos los convenios de la alimentación tienen el mismo día, aunque el rubro de las golosinas y de la industrialización del alimento es el 10 de marzo, precisamente.

En nuestra ciudad, el rafaelino Nicolás González preside, desde diciembre del año pasado, el Sindicato de la Alimentación de la filial Rafaela. Con respecto a este día tan especial, en charla con este Diario, manifestó, en cuanto al presente del rubro, que "desde el principio de la pandemia, el rubro alimenticio fue esencial. Así que gracias a Dios, en este 2022, habiendo pasado todo el cimbronazo de la pandemia y con casi todos los trabajadores vacunados con las tres dosis, y con lo que significa su esencialidad para que los alimentos lleguen a todos los argentinos, al igual que los médicos, se puede decir que el sector goza de buena salud. Tuvimos nuestros problemas también, obviamente, pero a nosotros el tema de la pandemia nos remontó muchísimo. El sector alimenticio, al ser esencial y no cerrar como otros sindicatos, como el metalúrgico por ejemplo, donde algunos tuvieron que cerrar sus puertas, el sector alimenticio fue catapultado. Por suerte no cerró ninguna de nuestras fábricas, pero sí tuvimos alguna dificultad con algunas empresas porque dentro de lo esencial, había algunos productos alimenticios que no eran básicos, como la golosina. Entonces, las empresas se vieron obligadas a realizar un recorte de horario y de salario, pero con el apoyo del Ministerio pudimos realizar diferentes acuerdos por el 80/85%, teniendo en cuenta que algunas empresas han pagado solamente el 50% del salario".

Más allá de este buen presente, el sector continúa creciendo, no solamente en cuanto a producción y ventas, sino también en cuanto al personal, ya que se encuentra generando fuentes de trabajo. "Hoy por hoy la industria de la alimentación ha tomado muchos trabajadores nuevos y hemos visto cómo el sector ha crecido también a nivel nacional. Se ha visto durante la pandemia que se ha vendido muchísimo. Y en este 2022, ya con la vuelta de las clases, algo que es importantísimo, el rubro fuerte nuestro en Rafaela, que es la golosina y el snack, pudieron empezar a trabajar al 100% y pudieron volver a producir esos kilos de hace algunos años, donde se vendía buena cantidad de golosina. Ahora, ya pasada la pandemia prácticamente, pudimos reencontrarnos con mucho trabajo y sobre todo con toma de trabajo, ya que se está tomando mucha gente en las industrias", expresó el joven dirigente de 34 años.

En cuanto a los afiliados, González acotó que "el rubro alimenticio es muy amplio, en total son 7 los convenios colectivos. En nuestra filial, tenemos industrias como Marengo, Craket Snack, también tenemos firma AIRSA de mayonesa en Moisés Ville, una industria de café en El Trébol, una industria de azúcar en Lehmann, pero no tenemos muchos afiliados. En nuestro gremio alimenticio, en Rafaela, contamos con 214 afiliados. No es grande, porque en la zona predomina el rubro autopartista y el lechero. Pero si, fuera de Rafaela, el rubro es muy grande, ya que en Santa Fe, Rosario o Buenos Aires nos encontramos con más de 80.000 afiliados.



¿DIA NO LABORABLE?

"Algunas empresas optan por mover este feriado. No se debería mover, pero se pacta con cada una de las empresas, ya que algunas industrias manejan calderas y tienen un proceso que no se puede cortar. Por lo general, las empresas pactan con los trabajadores para moverlo a un viernes o a un lunes. Hoy es el feriado de la alimentación, pero la gran mayoría seguramente trabajará de manera normal".



NOVEDADES SALARIALES

"Actualmente, estamos con una cláusula de revisión, ya que nuestras negociaciones empezaron en el mes de febrero con la paritaria 2021/22. Ahora se llevó a cuarto intermedio hasta el 15 de marzo, donde se está analizando el porcentaje de del nuevo acuerdo salarial junto con la Federación y la Cámara Empresarial, aunque hasta febrero el total de la paritaria fue un 42% acumulativo que ya pasó al básico. Y ya en abril empezar a negociar con la paritaria nueva, aunque por lo general estamos hablando por encima del 50%, eso es lo bueno que tiene este rubro, ya que hace algunos años no contábamos con esos porcentajes".



LOS FESTEJOS

"Este viernes 11 de marzo se va a realizar en el Centro de Empleados de Comercio una cena de alimentación, además de un acto que tiene que ver con los 50 años de la sede sindical que se conmemoró el pasado 13 de noviembre, con la presencia de antiguos dirigentes que serán homenajeados. Así que después de 2 años vamos a poder celebrar este día con todos los compañeros".



AGRADECIDO

Por último, González comentó que "a partir de 17 de diciembre del 2021 (el mandato finaliza en 2025) me convertí en secretario general del gremio con un contundente apoyo de la gente, pero anteriormente venía haciendo este trabajo. Venimos de varios golpes y por suerte pudimos normalizar la situación del gremio. Hoy estamos muy tranquilos, y la verdad, poder administrar y conducir este gremio es un orgullo y estoy muy agradecido. Le pongo mucho empeño a este cargo, me considero una persona luchadora y muy compañero, ya que no dejo de ir un sólo día a las empresas. Sigo manteniendo un vínculo muy abierto con los compañeros de fábrica y tenemos muchas expectativas de cara a lo que se viene en cuanto a poder realizar los objetivos que tengo, ya que siempre apuntamos a más con cada uno de los afiliados. Así que les pido que nos sigan acompañando".