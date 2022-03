Importante estafa al actor Facundo Arana

BUENOS AIRES, 10 (NA). El actor Facundo Arana reveló haber sido estafado por una "empresa fantasma", al probar suerte en el rubro gastronómico, e invertir en un bar de Nordelta inaugurado en noviembre de 2020.

"He sido estafado en mi buena ley, pero gracias a Dios, de todo me recupero. Me invitaron a participar, vinieron, se sentaron y me dijeron cosas lindas, que estaba buenísimo y después era una empresa fantasma. Puse plata, pero es lo de menos. El tema es el tiempo, la energía", reveló el actor.

Más allá de que el proyecto no salió bien, Arana logró comenzar otros caminos en paralelo a su carrera como actor, y acaba de publicar "La pluma de Cali", su primer libro.

"Me gusta escribir historias cortas. Algunas las publicaba en el blog, otras no. Y me convocaron de Penguin Random House para editar el libro. Lo hubiera podido soñar con toda mi alma, pero nunca me hubiera atrevido a soñar algo así", reveló en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia.



LABOR ACTORAL

En cuanto a su labor actoral, luego del estreno de "Pequeñas Victorias" en 2021, hizo varios castings y está esperando que surja alguna propuesta que lo entusiasme.

Mientras tanto, está enfocado en disfrutar de la familia que construyó junto a María Susini y sus hijos India, Yaco y Moro, a quienes define como su "prioridad".