Presentaron las cinco claves que el productor debe conocer en 2022

Hace meses el mercado de commodities se ve sacudido por una serie de eventos extraordinarios, entre los que se cuela también la política nacional e internacional. Sequía en Sudamérica, convulsión en el mercado de insumos, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, la renegociación de la deuda con el FMI y los compromisos asumidos para ello, se suman a las decisiones de política doméstica y que afectan al comercio de granos, entre los que se encuentran los Fideicomisos de productos agroindustriales, entre otros factores.

Con este temario, la Bolsa de Comercio de Rosario llevó a Expoagro a las principales figuras de su staff técnico para exponer sus conclusiones; todos liderados por el experto y jefe de estudios económicos, Dr. Julio Calzada.



LA CLAVE CLIMÁTICA

Las perspectivas climáticas para el otoño 2022, luego de dos años consecutivos (campaña 2020/21 y 2021/22) con el fenómeno "La Niña", el cual potenció el descenso de reservas de agua en la mayor parte de la región central, con consecuencias en los rindes en maíz y soja, hacen que este ciclo sea el de la producción más baja de soja de los últimos 14 años en la Región Núcleo. EN este sentido, desde la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos) emitieron en marzo un nuevo índice ONI, el cual tiene un valor de -1. Esto quiere decir que se mantiene el enfriamiento del Pacífico Ecuatorial, por lo cual continuará el fenómeno La Niña durante los próximos meses, según anunciaron los técnicos de la BCR.



LA CLAVE ECONÓMICA

Sobre Márgenes y relación insumo producto, “¿qué trae la campaña 2022/23?”, se preguntaron los técnicos durante la presentación. De acuerdo con la proyección realizada para la campaña 2022-2023, considerando los precios actualizados al viernes 4 de marzo, los márgenes calculados son los siguientes: puede observarse que el maíz temprano continúa liderando la tabla de márgenes con 790 USD/ha en campo propio. El doble cultivo trigo/soja queda en segundo lugar con 714 USD/ha. En este ranking de márgenes la soja temprana en campo alquilado sigue quedando en última posición con un margen neto de 50 USD/ha.

“Los asesores comentan que el productor tiene muy presente la seca de hace dos campañas atrás y no se va a jugar a esperar lluvias para el trigo nuevo durante el invierno que son inusuales.



LA CLAVE DEL MERCADO

El disparador en este segmento de la charla fue la consulta “¿hacia dónde van los precios?”.

A un mercado que ya venía convulsionado por las tensiones en las cadenas de suministro post pandemia y el impacto de la sequía en Sudamérica, se suma el conflicto bélico en la región del Mar Negro, proveedor clave de energía, fertilizantes y commodities agrícolas al mundo. Con ello, los precios de referencia en el mercado externo han mostrado un fuerte impulso alcista, aunque con una deferencia: la suba real descontando la tasa de inflación en EE. UU. no es tan pronunciada como el incremento nominal en las cotizaciones.

Rusia y Ucrania, involucrados hoy en un conflicto bélico que genera gran temor por las repercusiones humanitarias y sociales primero, y económicas después, constituyen una región clave en el abastecimiento de materias primas a una gran variedad de regiones del mundo.

Con relación a las ventas al exterior, el panorama es aún más ajustado. En el caso del maíz y el trigo, ya se ha vendido el 90% del volumen de equilibrio establecido por el Gobierno Nacional, imposibilitando realizar nuevos negocios a estos precios. Para la soja, la producción se ha visto diezmada a causa de la sequía este año, por lo que se espera que caiga el volumen de ventas externas de poroto en favor de las exportaciones de subproductos, gracias a la recuperación del margen bruto de procesamiento en Argentina y el mundo.



LAS CLAVES FINALES

“El acuerdo alcanzado por el país con el FMI pretende alcanzar un sendero de sostenibilidad de la deuda y presenta como condición necesaria un reequilibrio de las cuentas públicas”, afirmó Calzada. “El gobierno propone mantener la recuperación económica y social en curso y, al mismo tiempo, abordar los desafíos en materia de finanzas públicas y la balanza de pagos, la reducción de la inflación y mejorar la resiliencia del crecimiento. Si bien aún no se ha concluido el necesario acuerdo de reestructuración, las definiciones que se alcancen claramente tendrán un impacto importante a nivel sectorial delimitando la política agropecuaria”. Especialmente en el plano fiscal.

“En la actualidad están aportando ingresos por nada menos que 2% del PIB en materia de DEX. Se recalca al mismo tiempo, que el esquema fiscal actual se sustenta con una situación de precios internacionales de commodities agrícolas altos en términos históricos, por lo que no solo es alta la carga tributaria actual para el productor, sino que un cambio de escenario en precios afectaría gravemente el sendero de equilibrio fiscal”, estimó Calzada.

Todo se conecta con la quinta clave, la Política agropecuaria y los desafíos para el campo y la agroindustria. En esta charla quedó en claro que la BCR “no aprueba las propuestas impulsadas por el Gobierno Nacional en materia de constitución de fideicomisos de productos agroindustriales por considerar que no brindan una solución efectiva a la inflación y que interfieren en el normal funcionamiento de los mercados, agregando un costo adicional para la producción, ya afectada por una situación hídrica extrema”.