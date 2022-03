El músico David Bolzoni llega a Rafaela

DIARIO LA OPINIÓN tuvo la oportunidad de conversar con él para saber cuáles son sus expectativas y cómo se prepara para esta noche tan ansiada.

Teniendo en cuenta que la pandemia por Covid-19 fue un golpe muy fuerte para los artistas, David nos comenta que “realmente se generó un cambio a nivel global como nunca antes se había vivido y de a poco, por suerte, estamos volviendo a la normalidad. Muchos lugares que habían cerrado están volviendo a abrir, muchos productores están volviendo a producir espectáculos y los artistas podemos volver a encontrarnos con la gente. Gracias a Dios, la música ha vuelto a sonar”. En este sentido, agrega: “hemos atravesado momentos difíciles en la pandemia, pero estamos viviendo un renacer en la humanidad entera y en lo referente a la música, un renacer también”.

Como bien dice, la vuelta a los escenarios significa una oportunidad, un nuevo comienzo tanto para el arte como para el público. Rafaela necesita de estos espectáculos y David se encuentra gustoso de regresar a la ciudad. “En mi experiencia personal el público de Rafaela es maravilloso, es festivo, es divertido. Así me lo hizo pasar en el último show que viví allí y no espero menos del que vamos a vivir este viernes. Estoy feliz de volver y encantado de encontrarme con ellos de nuevo”, expresa.

Hay algo en lo que todos los músicos están de acuerdo y es en la nostalgia de no poder compartir un momento con su gente, lo que el Covid-19 les arrebató. “El contacto en un show es lo que lo hace tan especial. La música cobra vida y sentido y las canciones terminan de madurar, de evolucionar cuando son tocadas al frente de la gente que te devuelve su energía cantándolas, aplaudiéndolas”, relata.

En base a esto, la cena show es, al mismo tiempo, una celebración por lo que fue el Día Internacional de la Mujer. “Es un día especial para mí porque yo le canto al amor. Las mayorías de mis canciones son inspiradas en la mujer y cada show que he hecho en esta fecha fue inolvidable. De esta manera, Canavesio eventos me convoca una vez más para compartir una noche muy especial junto a las mujeres de Rafaela y a los hombres también, por supuesto. Pero esta fiesta va a ser dedicada a ellas”, detalla.

Antes de concluir, le preguntamos sobre sus proyectos: “Estoy haciendo un nuevo disco, que espero con muchas ansias, que tengo muchas ganas de tocar. Un disco que va a ser un increíble homenaje a los que ya no están, a grandes intérpretes y músicos de la historia. Estoy emocionado de poder encontrarme con mi gente y de regalarles estas canciones que hemos hecho con mucho amor y con un equipo enorme. Estoy feliz, atravesando un momento hermoso de mi vida”.

Entonces, la cita es el viernes 11 de marzo. Rafaela espera a David con sus brazos abiertos.

Las reservas pueden hacerse al número 3492-315999. La capacidad es limitada.