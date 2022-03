Se demoró una licitación nacional y no está el mobiliario

En los últimos días trascendió que en las aulas de la EESO 428 “Luisa Raimondi de Barreiro”, existe la faltante de mesas y sillas lo cual impide que la totalidad de los alumnos puedan concurrir y desarrollar sus actividades normalmente. Esta situación, que no solo se produce en la institución educativa antes mencionada, generó diversos planteos y malestar en las respectivas comunidades escolares. Al ser consultado por este tema, el delegado de la Región III de Educación, Gerardo Cardoni, precisó: “Nosotros estamos observando esta situación y venimos acompañando a los equipos directivos, pero esto tiene que ver con que hay una licitación a nivel nacional donde están incluidas muchas escuelas, no solamente de la Región III sino de toda la provincia, y al no contar con un presupuesto votado a nivel nacional que debía haberse aprobado en diciembre, esta licitación no se pudo llevar adelante”.

El funcionario dijo que “a partir de lo que Nación pudo contemplar en el presupuesto educativo, en marzo se realizó la licitación, hubo apertura de sobres y solo resta un último paso que es el de ejecutar la compra, por eso se crea esta situación”. “Nosotros desde la Región III en conjunto con la secretaría de Gestión Territorial, estamos trabajando en un operativo especial para poder llevar bancos a esas escuelas que no tuvieron la posibilidad de recibirlos porque estaban dentro de la licitación nacional”, explicó. En tanto, Cardoni confirmó que “el martes, la escuela Primaria Don Tomás, la Secundaria Mario Vecchioli y el Instituto del Profesorado N° 2, recibieron mobiliario para poder albergar en este 2022 a todos los estudiantes. Quedan algunas otras instituciones que como mencioné forman parte de la licitación nacional y lo sucedido con el presupuesto hizo que esto se atrase, pero nosotros estamos trabajando para que el próximo lunes estas escuelas que no cuentan con los bancos para que todos los alumnos estén sentados aprendiendo lo puedan hacer. Es un compromiso que asumimos y lo vamos a cumplir”, enfatizó el delegado.