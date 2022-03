Solo 60 alumnos de la Región III no están inscriptos a primer año

Este miércoles, en el Dispositivo de Abordaje Integral (DIAT) se concretó el encuentro Mesas Territoriales Educativas 2022, entre distintos sectores que forman parte de la dinámica educativa de nuestra ciudad y la región. La citada reunión forma parte de varias que se llevan a cabo de manera programada, en distintos departamentos de nuestra provincia.

En ellas, el Ministerio de Educación, los gobiernos locales, diferentes áreas de gestión provincial y actores del territorio dialogan y trabajan en la búsqueda de herramientas para asegurar el ejercicio del derecho a la educación.

En la jornada estuvieron presentes la secretaria provincial de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani; la directora provincial de Equidad y Derechos, Vanina Flesia; el delegado regional de la Región III de Educación, Gerardo Cardoni; y la secretaria de Educación de la Municipalidad de Rafaela, Mariana Andereggen, entre otros.

En la presentación, Rosario Cristiani agradeció la presencia de los niños y niñas junto a sus padres, docentes y directivos, presidentes comunales, instituciones, Municipalidad de Rafaela -en especial a la Secretaría de Educación por erigirse en anfitriones del encuentro por la Región III de Educación- y detalló: “Para nosotros es muy importante escuchar las voces de todos. En esta jornada vamos a trabajar en torno al derecho a la educación y el modo de hacerlo es sentados en una mesa en común, tratando de visualizar cuáles son aquellos niños y niñas que han tenido trayectorias frágiles, que no pudieron sostenerse en su vínculo pedagógico durante el 2020 y 2021 -años atravesados por la pandemia-”.

“Todas las regionales han estado trabajando con sus equipos en la fidelización de los datos de aquellos alumnos que han tenido un vínculo frágil o nulo y fue así que se confeccionaron listas, después se habló con las escuelas, se visitó casa por casa a los que no estaban yendo. Nosotros eso lo hicimos durante octubre, noviembre y diciembre y de allí surgieron los primeros resultados. La Región III tiene en el universo de alumnos que terminan séptimo grado y deben inscribirse a primer año, muy pocos que no lo han hecho, y esto es progresivo”.

“Las cifras están en construcción porque estamos hablando de un ser vivo y por eso se van modificando. Sólo 60 alumnos que habiendo terminado séptimo grado, no estaban inscriptos hace dos semanas. Seguramente, si ahora hacemos una revisión, volvemos a hacer un corte y volvemos a estar en contacto con las escuelas secundarias, seguramente vamos a encontrar que esa cifra se volvió a reducir”, afirmó Cristiani. Y agregó: “Las estadísticas se van a estabilizar en abril, esto quiere decir que vinimos trabajando en 2021 y vamos a seguir trabajando para que hasta el último joven esté sentado en su banco de la escuela secundaria”.

“La intención es que esos chicos y chicas puedan sumarse a la escuela. Nuestra línea de acción prioritaria de la política educativa del Gobierno de la Provincia de Santa Fe es Todos los chicos y las chicas en la escuela, aprendiendo. El gobernador Omar Perotti estaba atento al comienzo de este encuentro porque, para él, la educación es un tema central. Nuestra expectativa es que el bienio 2022-2023 sea un período con más escuelas, más horas de aprendizaje, de profundización para que todos y todas puedan llegar al final de sus niveles de la mejor manera”, expresó Cristiani.



SOSTENER TRAYECTORIAS

Por su parte, Gerardo Cardoni indicó: “En el caso de Rafaela, hemos hecho un recuento de los y las estudiantes de séptimo grado que tienen que estar inscriptos en el nivel secundario y pudimos identificar que son siete. Es una labor que venimos sosteniendo desde el año pasado, controlando los estudiantes que finalizando su escuela primaria no estaban registrados en las inscripciones online de secundaria. Además de que estén registrados, hay que sostener esas trayectorias y este trabajo conjunto con los gobiernos locales nos va a ayudar mucho”.



CASA POR CASA

Finalmente, Mariana Andereggen destacó la presencia del Municipio, a través de la Secretaría de Educación y referentes de distintos programas educativos locales en la jornada, a partir de la invitación del Ministerio de Educación: “Estamos muy motivados. En Rafaela tenemos una historia de acompañamiento local al sistema educativo con nuestros programas de inclusión, que ya llevan más de 10 años, con cada una de las ramas que se desprenden de ahí; los jardines municipales; y el acompañamiento a las instituciones”. “Nos sumamos a este desafío para que estén todos los chicos y las chicas aprendiendo. Desde hace dos años, en la primera convocatoria, salimos con nuestros equipos, casa por casa, a buscar a quienes teníamos en una lista. Resolvimos algunas cuestiones administrativas y logramos que aquellos que no se encontraban dentro del sistema vuelvan a sus escuelas, en articulación con la Región III y equipos municipales para abordar sus situaciones complejas. Nos interesa esta instancia porque nos permite dialogar y aunar esfuerzos con otras instituciones de nuestra ciudad que pueden colaborar mucho desde el territorio. Entendemos que es la manera de trabajar para que los chicos y chicas se sostengan y puedan asistir a la escuela”, dijo Andereggen.