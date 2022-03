Las grandes marcas multinacionales se muestran optimistas y esperan un gran año

La maquinaria agrícola ha tenido una destacada participación en Expoagro. Con sólo recorrer las calles del autódromo de San Nicolás, se pudo divisar en estos días la enorme apuesta de cientos de empresas que decidieron mostrar su mejor cara. Equipos, innovación y tecnología, estuvieron a la altura de las circunstancias y deleitaron a los visitantes.

La Opinión pudo dialogar con empresarios vinculados a grandes marcas multinacionales, que se mostraron optimistas de cara a este año, pero al mismo tiempo remarcaron algunas necesidades del sector. En ese sentido, el tema de las importaciones y los componentes continúa generando cierta incertidumbre.

“Estamos con muchas expectativas porque entendemos que el 2022 puede ser un muy buen año, al igual en 2021”, expresa el Director Comercial de New Holland, Tomás Liceda Rosasco. De todas maneras, reconoce que la maquinaria agrícola “no es ajena al contexto” y sufre los avatares de una macroeconomía con vaivenes importantes.

“Hay un tema de escasez de productos, de aumento de costos con relación al flete internacional y un contexto complicado donde la demanda creció en todos lados. Entonces, en la actualidad si vos podes producir, todo el mundo está tironeando por esas máquinas” admite.

Las marcas multinacionales cuentan con plantas en Argentina, pero indefectiblemente necesitan de insumos importados. El año pasado se generaron complicaciones importantes a partir de la falta de componentes, como por ejemplos neumáticos. Hoy en día, Liceda Rosasco señala que “la situación está tirante”, pero destaca que “se empieza avizorar un horizonte porque la situación se va regularizando y en la medida que vaya transcurriendo el 2022 (o a comienzos de 2023) debería estar normalizada”.

Por último, al ser consultado por el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Director Comercial remarcar que “todas las medidas que tengan impacto económico en Argentina, afecta todas las economías y sectores. Entendemos que un acuerdo es mejor que ir hacia un default y obviamente todos tenemos interés en que salga lo mejor posible para que al país le vaya bien.



“ESTAMOS CON EXPECTATIVAS”

En la recorrida realizada por este medio, otro de los consultados fue el Director Comercial de CASE IH Argentina, Sergio Vera, que también se muestra optimista para este año, consciente que el productor apuesta permanentemente y, cuando hay condiciones, intenta renovar su parque de maquinarias. Precisamente, en un escenario inflacionario y volátil, invertir en equipos constituye una opción interesante para capitalizarse.

Al analizar la problemática de los componentes y las importaciones, expresa: “obviamente todos los productos que se fabrican aquí tienen algunas partes que provienen del exterior. La dinámica ha hecho que en los últimos años, la nacionalización de proveedores sea cada vez mayor, simplificando el tema logístico. Sin embargo, a nivel mundial sigue ocurriendo y es un problema para todas las empresas, de todos los rubros y de todas las marcas”.

En ese sentido, admite que el mayor problema “es logístico o de la cadena de suministro a escala mundial, con lo cual sabemos que la situación afecta de manera global, regional y obviamente también local”.



“VOLVER A VIVIR EL CAMPO”

Esta edición de Expoagro se realizó después de dos años, teniendo en cuenta que en 2021 la organización decidió no llevarla a cabo, con mucho criterio, por el escenario de pandemia que azotaba al país. Por eso, el aluvión de empresas y visitantes fue impactante y entendible. Nadie quiso perderse la primera gran muestra del sector.

“Estamos muy contentos de ser parte de este gran reencuentro del campo en Expoagro 2022, especialmente para que los visitantes puedan conocer cómo los equipos de John Deere los ayudan a lograr una mayor eficiencia. Es una gran oportunidad para volver a vivir el campo en primera persona”, señaló el director de Ventas de John Deere, Fabricio Radizza. Cabe destacar que la marca es la cosechadora oficial.



LA INDUSTRIA NACIONAL, TAMBIÉN PRESENTE

En Expoagro se pudo ver el trabajo de las industrias nacionales que durante estos dos años invirtieron en desarrollo y tecnología para seguir a la vanguardia de la maquinaria agrícola en el mundo.

Asociados a la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) aprovecharon el encuentro con colegas, clientes y usuarios para realizar lanzamientos de productos, compartir festejos por sus aniversarios y adelantar futuros proyectos.

En el marco de la muestra, algunos socios de la entidad recibieron distinciones por sus desarrollos e innovaciones. Otras, recalaron en San Nicolás en un año muy particular, teniendo en cuenta que en 2022 celebran un nuevo aniversario. Lo importante para destacar es que todas son empresas familiares que nacieron de la visión y pasión de los emprendedores de otros tiempos, que hoy son modernas fábricas con equipamiento de última tecnología.