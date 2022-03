Hubo acuerdo y el Concejo aprobará la segunda auditoría externa al Municipio

Sobre el límite de tiempo legal, finalmente el Concejo y el Ejecutivo lograron un acuerdo para dar luz verde a la segunda auditoría externa que, esta vez, pondrá el foco en los gastos efectuados por el Municipio para cubrir la pandemia de Covid.

Vale recordar que a la apertura de sobres, que se efectuó el 31 de enero pasado, se presentó un solo oferente, el contador Leonardo Chiavarini, de la ciudad de Santa Fe, el mismo que llevó adelante la primera. El profesional cotizó sus honorarios en función de los valores que fija el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas de la provincia. En ese entonces estimó que su trabajo le demandaría 552 horas, a un costo de $ 2.990 cada una, que se distribuirían en 4 meses. Con esas referencia, más impuestos y otras erogaciones que le insume la auditoría el total de sus labores tenía un costo cercano a los $ 2.300.000.

El alto importe generó alguna discusión sobre la conveniencia de ejecutarla y eso provocó que al final de febrero, cuando vencía el plazo para su adjudicación, no hubo una decisión tomada.

Ante el riesgo de que se caiga definitivamente el proceso, la Comisión de Seguimiento que integran concejales y secretaria de Auditorías, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, se reunieron con Chiavarini y tras una acabada explicación del trabajo a realizar se comprometió a mantener su honorarios en la cifra propuesta debido a que el Colegio Profesional en Ciencias Económicas subió el valor de las horas en febrero.

Con todo acordado, el Ejecutivo elaboró una Resolución que subsana las cuestiones legales y hoy los ediles la votarán favorablemente para que el auditor externo firme el acuerdo y comience a analizar una documentación que, se asegura, es voluminosa sobre el dinero destinado a cubrir los gastos derivados de la atención de la pandemia, desde compra de insumos de salud, alimentos para los refuerzos que se entregaron en la etapa crítica, hasta la excepción en el pago de tributos municipales a profesionales, trabajadores autónomos o comercios que no podían trabajar a raíz de la suspensión de actividades.



OTROS PROYECTOS

El otro asunto oficial ingresado está relacionado con la Ordenanza con la ratificación del convenio con Recargas Electrónicas SA, empresa que se encarga a nivel nacional de la distribución, recarga electrónica y gestión de cobranzas de la tarjeta SUBE.

A su vez tuvieron despacho de comisiones y serán tratadas en la mañana de este jueves varias minutas de comunicación. Cuatro tienen la autoría del concejal Lisandro Mársico. Por uno de ellos se pide la colocación de una o dos cámaras de seguridad en la Plaza de la Memoria, un reclamo de los vecinos ante los hechos de vandalismo que sufre el lugar, pero también por los ruidos molestos que se producen cuando se junta gente y para prevenir situaciones de inseguridad. Otro es un pedido al ministerio de Seguridad de la Provincia para que concrete de manera urgente el Centro de Análisis y Operaciones Policiales (COP) que corresponde a la ciudad, una iniciativa que dará lugar a un debate porque desde el oficialismo le van a responder que en la práctica ya está funcionando, aunque no en plenitud, y solo falta el espacio físico donde se instalará.

En la siguiente minuta el demócrata progresista solicita al Departamento Ejecutivo varias intervenciones en el sector de barrio Monseñor Zazpe comprendido entre las calles Joaquín V. Gonzalez, Manera, Zaffetti, Padre Idelso Re y De la Coste, como ser el retiro de los caballos que se ubican en diferentes lotes no edificados incluso en el sitio destinado a espacio público; que se inspeccione y controle la quema de residuos concretamente al norte de calle Zaffetti, reforestación y recambio de luminarias. Y en la última iniciativa le pide que al Ejecutivo intervenir en calle Garibaldi, entre Río de Janeiro y Santos Vega, a los fines de determinar si corresponde establecer un solo sentido de circulación; que se permita el estacionamiento de una sola mano, o cualquier otra medida que tienda a evitar potenciales accidentes u obstrucción en el tránsito, sobre todo por están frente a un establecimiento educativo. Y le agrega la colocación de un nomenclador de calle “Garibaldi” en su intersección con Río de Janeiro.

Otra minuta de comunicación pertenece a Juntos por el Cambio y es un pedido a Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) para que repare la pérdida que existe en la esquina de Sargento Cabral y avenida Aristóbulo del Valle, lugar donde hace tiempo que se acumula agua.

Finalmente, se tratará la solicitud de vecinos del loteo Giménez para que se retome el servicio de riego de calle en el sector, que fue interrumpido por los ataques con piedras que sufrían las maquinarias y los operarios municipales.