El presidente Alberto Fernández cuestionó ayer a la oposición por discutir "si acepta o no" el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de recordar que la administración del ex mandatario Mauricio Macri "endeudó al país como nunca nadie había endeudado a la Argentina", y le abrió la puerta a una posible reelección en 2023."Esta deuda que me toca a mí negociar y ver cómo se paga no la contraje yo, la contrajo el gobierno que me precedió que hoy esta discutiendo si acepta o no el acuerdo que estoy proponiendo", apuntó Fernández.Al encabezar el acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en el partido bonaerense de José C. Paz, Fernández hizo referencia a la posibilidad de ir por la reelección en 2023, al realizarse una promesa al intendente local Mario Ishii."Mario, ante tu pueblo te prometo que antes de que termine este primer mandato que tengo, yo te garantizo que van a tener el polo industrial que necesitan para darle trabajo a todos los hombres y mujeres de José C. Paz", enfatizó Fernández.