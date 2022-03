Fernández recibió a gobernadores para fortalecer el apoyo al acuerdo

En una semana convulsionada para el Gobierno Nacional, el Presidente recibió ayer a diez gobernadores y dos vices en el Salón Eva Perón de Casa Rosada en búsqueda del respaldo parlamentario para la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso.

Del encuentro encabezado por Fernández participaron los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Omar Gutiérrez (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Mariano Arcioni (Chubut) y en representación de Santiago del Estero y de Santa Cruz, los vicegobernadores Carlos Silva Neder y Eugenio Quiroga.

Los mandatarios Gerardo Morales (Jujuy) y Omar Perotti (Santa Fe), quienes participaron junto a Axel Kicillof en la ExpoAgro en San Nicolás, llegaron más tarde a Casa Rosada, y por una superposición de horarios, no pudieron reunirse con el mandatario.

Tampoco estuvieron presentes Jorge Capitanich (Chaco) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) ambos de viaje en el exterior. También faltaron el formoseño Gildo Insfrán y la rionegrina Arabela Carreras. Se registraron además otras ausencias de gobernadores opositores, como los representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Corrientes y San Luis.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur también participó de la reunión y volvió a recuperar el protagonismo que tuvo en los primeros meses de su asunción.

Al término del encuentro, la comitiva se trasladó hasta el recinto, encabezada por el ex gobernador de Tucumán para ser recibida por el jefe de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Fuentes oficiales de Casa de Gobierno aseguraron que durante la reunión con el jefe de Estado, los gobernadores manifestaron "mucha conciencia en la necesidad imperiosa de cerrar el acuerdo", y señalaron que entre lo más enfáticos se destacaron Gustavo Sáenz y Omar Gutiérrez.

Previo a partir hacia el Congreso, los mandatarios de Salta y de Chubut hablaron para acreditados en Casa Rosada, entre ellos NA.

"Venimos a acompañar esta decisión que tomó el Estado de refinanciar la deuda con el FMI. Creo que es fundamental, no es lo mejor, pero es lo que había que hacer, demostrarle al mundo que a pesar de los gobiernos, se honran las deudas", manifestó Sáenz en rueda de prensa, tras remarcar que mantuvieron diálogo con el jefe de Gabinete por este tema "desde hace tiempo" .

A su turno, Mariano Arcioni afirmó que "a ninguno le gusta acordar con acreedores internacionales", pero destacó que "hay que demostrarle al mundo que la Argentina está capacitada para lograr consensos y ser parte un mundo financiero". "No podemos quedar por afuera del mundo", señaló el gobernador.



EN DIPUTADOS

Una docena de gobernadores y dos vicegobernadores se expresaron ayer en la Cámara de Diputados en torno al acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y le pidieron a los legisladores que acompañen la iniciativa para evitar el default.

Luego de que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, hiciera una presentación de los mandatarios provinciales invitados al plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, tomó la palabra el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien consideró que a pesar de que no fue la administración del Frente de Todos la que decidió contraer la deuda en 2018, el Gobierno actual tiene el deber de "encontrar una solución".

"Somos gobierno y tenemos que encontrar una solución que amerite tener la posibilidad de previsibilidad para que nuestro país pueda tener un futuro de desarrollo y un horizonte que permita honrar los compromisos que otras gestiones asumieron", indicó.

Para el mandatario entrerriano, "es el mejor entendimiento al que se pudo arribar", y lo diferenció de otros acuerdos con el FMI que exigían reformas laborales y previsionales.

Sobre la reducción del déficit fiscal que plantea el proyecto, evaluó que "son metas cumplibles", y arriesgó que no aprobar el acuerdo y caer en el default "sería sacar a la Argentina del mundo".

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, criticó el endeudamiento contraído por el Gobierno Mauricio Macri pero pidió que se apruebe el nuevo programa de facilidades extendidas porque "hay que pagar" la deuda con el FMI. "Tenemos que resolver un crédito que no pedimos, que no usamos y que hay que pagar. Esta situación amerita el mayor nivel de análisis como responsabilidad de país para el cumplimiento de los compromisos y lo que significaría el default", opinó.

Antes de la exposición ante los diputados en el plenario de comisiones, los gobernadores y vices habían sido recibidos en el Salón de Honor por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, en una reunión en la que también participó Manzur.

Estuvieron el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; el de Catamarca, Raúl Jalil; el de Tucumán, Osvaldo Jaldo; el de Salta, Gustavo Sáenz; el de La Pampa, Sergio Ziliotto; el de Santa Fe, Omar Perotti; el de San Juan, Sergio Uñac; el de Entre Ríos, Gustavo Bordet; el de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; el de Chubut, Mariano Arcioni; el de Jujuy, Gerardo Morales, y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.

También concurrieron el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; y el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga.



DAER EN EL CONGRESO

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Héctor Daer, llevó ayer a la Cámara de Diputados el apoyo de la central obrera al acuerdo que impulsa el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al sostener que "es el mejor que se podía llegar para no caer en default".

"No hay acuerdo con el FMI que se pueda festejar, esto es salir de la tragedia, es encontrar un punto de partida de proyección", justificó el sindicalista, que destacó que el entendimiento alcanzado es el primero "en la historia de las discusiones del FMI que no se hace sobre el lomo de los derechos de los trabajadores y la seguridad social".

Daer, acompañado por el cosecretario general de la CGT Carlos Acuña en el anexo C, donde se llevó a cabo el plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, remarcó que este acuerdo modifica el paradigma histórico de sucesivos gobiernos que "iban al Fondo Monetario a plantear créditos stand by a costa de derechos sociales y derechos laborales".

"Nuestra posición es acompañar este acuerdo y nos alegra que este Congreso nos haya dejado esta posibilidad de opinar", concluyó.



G6 A FAVOR

También se expresaron los representantes de las cámaras empresariales integrantes del G-6 para aportar su mirada sobre el acuerdo con el FMI.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Gustavo Weiss, manifestó su enérgico respaldo a la iniciativa al entender que "las consecuencias macroeconómicas y sociales que significarían entrar en default serían dramáticas y con enormes distorsiones económicos, aún más profundas que las que podemos estar viviendo en este momento". "Abogamos por el acuerdo, entendemos que es muy superador de cualquier otra alternativa posible hoy sobre la mesa", recalcó.

A su turno, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, señaló que existen aspectos en el proyecto que son debatibles pero se mostró convencido de "que mucho peor sería el escenario de un default". "La Argentina debe aprovechar la postergación de los desembolsos hasta el 2026 que permita instrumentar un mecanismo de mayor desarrollo económico en base a la inversión y al empleo. Para lograr los objetivos hay que dar impulso a las políticas orientadas a fortalecer las expectativas y decisiones que se necesitan desde el sector agroindustrial, hay que hacer esfuerzos para bajar la inflación, y potenciar el sector agroindustrial que tiene mucho para dar", analizó.

En representación de la Cámara de Comercio, su presidente Natalio Gridman, consideró que el acuerdo "no soluciona nuestros problemas" pero aseguró que "no acordar iba a ser mucho más gravoso para todos los argentinos y especialmente para los que menos tienen".

A su turno, el presidente de ADEBA, Javier Bolsico, explicó que la cuestión del entendimiento con el Fondo plantea "una situación binaria, acuerdo o default" ya que "no hay otras opciones" en la mesa. A su criterio, la "condición necesaria" para poder abordar los problemas económicos y sociales del país es "no estar en cesación de pagos".