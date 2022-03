Miles de mujeres marcharon por el centro de Buenos Aires

Miles de personas marcharon ayer por el centro porteño para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en dos marchas en las que abundaban las reivindicaciones del camino hacia la igualdad con los varones y las protestas contra los femicidios y la violencia de género en todas sus formas.

Por un lado, el movimiento Ni Una Menos y sectores oficialistas se congregaron en la Avenida 9 de Julio y marcharon al Congreso de la Nación. Las organizaciones se plantearon "ganar la calle" luego de la pandemia y en momentos de conmoción por la reciente violación grupal perpetrada por seis jóvenes contra una chica en el barrio porteño de Palermo.

Por el otro, los sectores independientes del Gobierno se concentraron a la misma hora en las inmediaciones del Congreso. "¡Ni la pandemia, ni el empobrecimiento, ni la violencia machista que no toleramos más pudieron evitar que volvamos a decir que el 8 de marzo es el día internacional de la huelga feminista!", expresaron en el documento conjunto consensuado entre las distintas organizaciones.

"Hoy paramos en nuestros trabajos, en nuestras casas y de las muchas maneras que podemos parar de hacer lo que los mandatos patriarcales nos demandan. Estamos aquí, con el dolor y la rabia por las compañeras que nos faltan, por la violación en grupo de la que somos testigos, porque es una conmoción nacional que exige darlo vuelta todo", se añadió en el discurso.

Las distinción entre las acciones surgió de una problemática que las agrupaciones afines a la gestión de Alberto Fernández buscan evitar: la denuncia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



"ME DA VERGÜENZA"

El presidente Alberto Fernández afirmó que le genera "vergüenza" que en la Argentina "una mujer padezca violencia de género", y pidió "no tolerar a los violentos que no aceptan la diversidad de género". "Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Debemos entender, de una vez por todas, que eso no puede seguir ocurriendo y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer", enfatizó Fernández.

Al encabezar un acto en la localidad bonaerense de José C. Paz, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, el Presidente precisó: "No vamos a ser una buena sociedad hasta que tengamos los mismos derechos y oportunidades".

"Nosotros, los hombres, tenemos que hacer mucho, y lo primero es respetar y poner en condición de igualdad a cada mujer de la Argentina. En el siglo XXI es inadmisible que alguien sea discriminado por su condición de género", subrayó.

En ese marco, el Presidente puntualizó: "El 8 de marzo no es un día festivo, es un día de reflexión ¿Saben sobre lo que tenemos que reflexionar? Sobre todas las desigualdades que aún existen. Tenemos que trabajar en matar todas esas desigualdades".