La Provincia ofreció un aumento salarial del 46% a los estatales

El Gobierno provincial propuso un aumento salarial del 46 por ciento en cuatro cuotas a los gremios de la administración central durante la reunión paritaria celebrada ayer al mediodía. Al término de la reunión paritaria mantenida con funcionarios del ministerio de Economía y dirigentes gremiales de UPCN y ATE, el ministro de Trabajo de la provincia Juan Manuel Pusineri informó acerca del nuevo ofrecimiento salarial puesto a consideración de las y los trabajadores de la administración central.

“Formulamos un nuevo ofrecimiento que, en términos generales, representa un 46% de aumento con revisión en el mes de septiembre. Hacia el interior presenta un primer tramo en el mes de marzo con 22% de aumento, un segundo tramo en el mes de mayo con el 8% de aumento y dos tramos más en agosto y septiembre del 8% de aumento cada uno”, detalló.

El ministro resaltó que, si se había considerado al ofrecimiento inicial como una “buena propuesta”, esta nueva oferta debía aceptarse como una mejora “que supera la paritaria nacional docente, aún considerando aquellos cinco puntos que se imputaban al año pasado” y adelantó que los gremios aceptaron someterla a votación de sus afiliados.

“Esta es una propuesta superadora de la nacional en tanto y en cuanto prevé un arranque del 22%, más un 8% en mayo, por lo que en ese mes el incremento salarial total estaría en el orden del 30%.”

Asimismo, Pusineri destacó una vez más el hecho de que este ofrecimiento se encuentra, en todos los tramos, por encima de las previsiones inflacionarias consideradas, lo cual ha constituido un compromiso del gobierno y un acuerdo con los gremios: “toda la negociación paritaria se llevó a cabo tanto el año pasado como éste con el compromiso y el entendimiento de que los salarios debían ganarle a la inflación”.

El ofrecimiento incluye un Cláusula de Revisión para el mes de septiembre teniendo en cuenta la evolución de la inflación y del salario. Del mismo modo el gremio reveló que el incremento será trasladado en los mismos términos a Jubilados y Pensionados y a Suplentes e Interinos.

Participaron de la reunión paritaria los ministros de Economía, Walter Agosto, de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, el Secretario de Recursos Humanos y de la Función Pública, Guillermo Mateo, y el Subsecretario de Recursos Humanos y función pública, José Puccio y los miembros del Consejo Directivo Provincial de ATE encabezados por Jorge Hoffmann y Jorge Molina, de UPCN. También participaron del encuentro en representación de ATE, Patricia Rudel y Marcelo Delfor.



Asimismo, uno de los objetivos más importantes logrados por los gremios estatales es el Incremento del Suplemento Asistencial Hospitalario, un viejo reclamo del sindicato. La propuesta se completa con un incremento del Suplemento Asistencial Hospitalario para el Sector Salud y Desarrollo Social: El porcentaje de cálculo actual del 20 % sobre el Sueldo Básico se incrementa al 100% y el que está establecido en un 80% se incrementa al 200%.

Además, crear un “Adicional por Capacitación Superior” para los/as Licenciados/as en Enfermería que contempla una suma remunerativa y no bonificable de $ 8.500.



El secretario general de ATE, Jorge Hoffmann, señaló: “Estamos en un camino de recuperación salarial, que perdimos entre 2015 y 2019 como así también en el primer tramo de este Gobierno con la pandemia. Además, se propuso incrementar adicionales en el sector salud y desarrollo social , específicamente el asistencial hospitalario, para trabajadores/as tuvieron un lugar destacado durante la pandemia".

Por su parte, UPCN llevará a cabo con una votación on line, desde la página web www.upcnsfe.com.ar El proceso de votación se extenderá desde el Miércoles 9 de Marzo (a las 12 hs.) hasta el Jueves 10 de Marzo (a las 12 hs.) Según el gremio este proceso de votación democratiza el acceso al voto de todos nuestros compañeros afiliados, quienes desde todos los rincones de toda la Provincia pueden votar de modo directo desde su celular o PC. Además, el proceso de votación es supervisado en todas sus instancias por un Escribano Público.



TAMBIÉN PARA DOCENTES

Los maestros santafesinos recibirán la misma propuesta salarial que la administración central, confirmó el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri. "Ya considerábamos en el contexto general de las provincias que la anterior no era una mala propuesta, era una propuesta buena. Acá estamos hablando de una propuesta que supera la que se hizo a nivel nacional en la paritaria docente. Aún contabilizando aquellos cinco puntos que se imputaban al año pasado en esa misma paritaria", dijo el funcionario.

"Es una propuesta mejor -añadió-, en tanto que prevé un arranque del 22 %, más un 8 % en mayo que permite avizorar que a ese mes el incremento salarial el incremento salarial va a estar en el orden del 30 %. Y por el desarrollo de la propuesta permite que en todos los tramos con las proyecciones inflacionarias que tenemos estar por encima de la inflación. Situación que me parece importante en el sentido de que el compromiso expreso del gobierno sigue siendo, al igual que el año pasado, que los salarios se ubiquen por encima de la inflación".

Ante la consulta periodística, Pusineri expuso que "durante hoy y mañana el gremio docente está llevando adelante medidas de fuerza. Nuestra voluntad es volver a formular una convocatoria para ellos. También tenemos que formular convocatoria para los gremios de la salud. Hay en desarrollo otras paritarias, como en la Empresa Provincial de la Energía y los sindicatos de Luz y Fuerza, está la paritaria municipal en desarrollo... Es decir que la negociación paritaria con todos estos gremios y algunos más sigue abierta y se van a formular nuevas convocatorias".



ADHESIÓN TOTAL

La primera jornada del paro de 48 horas de los docentes del sector público se concretó ayer con un alto grado de acatamiento en toda la Provincia, según destacaron desde el gremio de Amsafe. "En las escuelas de Rafaela y el ámbito de nuestra Delegación del departamento Castellanos la adhesión fue total", sostuvo el dirigente sindical, Adrián Oesquer.