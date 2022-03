La grieta argentina se fortalece cada vez más al menos en la política y entre quienes tienen responsabilidad institucional en el Gobierno, a pesar de que el contexto de crisis con final incierto exija diálogo y consensos no sólo para los asuntos de cortísimo plazo, como lo es el acuerdo con el FMI, sino también en lo que hace al modelo que se necesita diseñar para que el país deje atrás de una vez por todas el estancamiento o eventuales retrocesos para ingresar a la autopista del desarrollo y crecimiento sostenido, con inclusión, igualdad y justicia social.En septiembre pasado, al día siguiente de haber asumido como jefe de Gabinete de la Nación tras la contundente derrota de los candidatos del Gobierno nacional en las elecciones primarias de ese mes, el tucumano Juan Manzur dijo 'ojalá que Dios nos ayude' ante la magnitud de los problemas que enfrenta la Argentina. Desde ese momento hasta ahora ninguno se ha solucionado, todo está un poquito peor más allá de algunos informes positivos en materia de empleo o actividad económica, que en realidad maquillan la crisis pero no cambian para nada el panorama gris y desalentador del país. La pobreza continúa afectando a cerca de la mitad de la población, la inflación está fuera de control mientras los salarios no pueden seguir el ritmo de los precios salvo contadas excepciones de sectores más dinámicos lo que aumenta el deterioro social, en tanto que la inseguridad también está en alza sin que los funcionarios de aquí o de allá logren acertar en la cura de esta pandemia.Así, la Argentina sufre una crisis generalizada, es decir económica, social, política e institucional. Una estrategia para superar este estado de pequeños fueguitos por todas partes -es el título de una serie estadounidense que describe con exactitud y en pocas líneas la situación nacional- debería construirse con la participación de los distintos espacios políticos. No obstante, no hay interés ni predisposición de los actores de la política en avanzar al menos en pequeños acuerdos en torno a las coincidencias. Cada uno cuida su quinta sin interesarse demasiado por el bienestar general, nadie hace sacrificios ni resigna beneficios ni privilegios. Que el Presidente de la Nación procure instalar hoy una eventual candidatura a la reelección es una falta de respeto para millones de argentinos que buscan soluciones para problemas urgentes, del día a día.El debate que comenzó este lunes en el Congreso en torno al proyecto para aprobar el acuerdo sellado por el Poder Ejecutivo con el FMI para reprogramar una deuda cercana a los 45 mil millones de dólares desnuda las miserias de los dirigentes, ya sea que ocupen cargos en un ministerio o en el ámbito legislativo. Hay reproches permanentes y un esfuerzo sobreactuado para deslindar responsabilidades propias y adjudicarlas al otro, siempre. Un modus operandi de la clase política que tiene como lema a flor de piel -y de boca- la tradicional frase argenta "yo no fui", que retrató muy bien alguna vez en un libro con ese título el genial humorista gráfico Joaquín Lavado (Quino).Entonces, este tratamiento en comisión del proyecto por el entendimiento con el Fondo Monetario deja en evidencia a todos quienes buscan deslindar responsabilidades por la deuda, cuando en realidad toda la clase política debe asumir la culpa por el estado de la Nación Argentina, incluso por su alto nivel de endeudamiento. No es Macri, no es Cristina, son los dos y muchos otros también, como el actual titular del Poder Ejecutivo Nacional.Quizás Manzur tenga razón en pedir la ayuda divina para salir del pozo en el que se encuentra el país, porque quienes deberían hacer las cosas bien para dar forma a una sociedad mejor solo acumulan errores y decepciones. Inútiles costosos. Ojalá que Dios nos ayude.